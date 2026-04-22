La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio respuesta a la ONU mediante una carta entregada al alto comisionado Volker Türk por desapariciones en México.

Rosario Piedra Ibarra y Volker Türk se reunieron este miércoles 22 de abril, con motivo del informe del Comité contra la Desaparición Forzada remitido a la Asamblea General de la ONU.

La carta emularía la respuesta anterior de la CNDH ante dicho informe, en la cual afirmó que la desaparición forzada señalada ya no forma parte de la política de Estado.

Al día de hoy, miércoles 22 de abril, hay un total de 113 mil 360 desaparecidos en México.

CNDH da respuesta a informe de la ONU con carta a Volker Türk (CNDH)

CNDH responde a la ONU por informe de desapariciones con carta a Volker Türk

La CNDH compartió en redes sociales la reunión entre Rosario Piedra Ibarra y el alto comisionado Volker Türk, a quien le habrían entregado la carta respuesta al informe del CED.

Aunque la CNDH no explica nuevamente la respuesta, sí señala las razones de las discrepancias del organismo con respecto a la decisión del CED de la ONU.

Asimismo, la titular de la CNDH habría abordado su postura respecto a la desaparición de personas en México, en el marco de la revisión de Derechos Humanos.

De momento, Volker Türk no se pronunció sobre el diálogo con Rosario Piedra Ibarra durante su conferencia de prensa y la CNDH no brindó más detalles al respecto.

CNDH y su respuesta sobre informe sobre desaparecidos en México

Mediante comunicado, la CNDH expresó sus discrepancias con el informe sobre desaparecidos en México presentado a inicios de abril 2026.

En el mismo, la CNDH señaló que el CED -encabezado por Juan Pablo Albán- tomó la decisión por petición de algunas ONG caracterizadas por “su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos”.

Y aunque la CNDH reconoció la participación de los colectivos de búsqueda, defirió sobre las declaraciones ya que no se tomaron en cuenta los esfuerzos institucionales.