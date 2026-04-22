Senadores se reunieron con Volker Türk, alto comisionado de la ONU, sin embargo, sus opiniones estuvieron divididas sobre el tema de desaparecidos en México.

En conferencia de prensa, los líderes de las bancadas en el Senado expresaron sus posturas ante Volker Türk, que en el caso de Morena, negó la desaparición forzada de parte del Estado.

Sin embargo, la oposición reconoció el informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual, acorde con los senadores, Volker Türk defendió en reunión.

Oposición en el Senado alerta crisis de desaparecidos en México ante Volker Türk

Senadores de las bancadas de oposición, PAN y Movimiento Ciudadano, explicaron a Volker Türk la urgencia en atender la crisis de desaparición, y respaldaron el informe.

El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no es un problema, es una oportunidad.



Desde @MovCiudadanoMX reconocemos su solvencia técnica. En un país con una crisis de desapariciones, lo que se necesita es abrir el diálogo, fortalecer la cooperación… pic.twitter.com/O4NVX05ka8 — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) April 21, 2026

Tal como expresó Clemente Castañeda, la oposición reconoció ante Volker Türk el informe para tener mejores instrumentos técnicos como para buscar a los 133 mil 333 desaparecidos.

Agregó que le expresaron a Volker Türk que en medio de toda la discusión sobre derechos humanos deben estar tanto las víctimas como las familias, por lo que el informe es una oportunidad.

Por su parte, Ricardo Anaya, líder del PAN en el Senado, celebró que Volker Türk escuchara a la oposición quienes manifestaron alarma sobre las cifras de desapariciones.

Ricardo Anaya añadió que la crisis de desaparecidos en México es una situación brutal, pese a que los “tercos de Morena no lo quieran reconocer”.

Morena en el Senado descarta crisis de desaparecidos en México ante Volker Türk

Por su parte, Morena rechazó el informe de la ONU ante Volker Türk, debido a que, tal como expresó Ignacio Mier, en México ya no hay desapariciones de Estado como apunta el escrito.

Ignacio Mier puntualizó el término “aquiescencia” en el informe, ya que rechazó que el Estado esté facilitando las desapariciones, ya que eso ocurría antes de que Morena se convirtiera en el oficialismo.

Por lo que buscaron aclarar con Volker Türk la diferencia entre la crisis de desapariciones y lo que se veía en las décadas de los 70, con delitos realizados por agentes del Estado.

En respuesta, el alto comisionado de la ONU hizo un llamado a Morena para la apertura de opiniones, ya que defendió el informe de CED sobre los desaparecidos en México.