La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy reafirmó el compromiso de México con las víctimas de desaparición ante Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk

Tras el encuentro que sostuvo Godoy con Volker Türk ante la preocupación sobre la atención de las víctimas de desaparición por parte de las instituciones.

“En la reunión, refrendé el compromiso del Gobierno de México para fortalecer las capacidades institucionales a fin de atender de manera puntual las preocupaciones de las víctimas del delito”. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República

Así como Godoy también le aseguró a Volker Türk que se trabajará en el cumplimiento de que se garantice los derechos humanos ante la atención de los casos de desaparición en México.

“También reafirmé nuestra determinación de cumplir plenamente con las obligaciones en materia de derechos humanos”. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República

El día de ayer, las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual presido, sostuvimos un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos @UNHumanRights, @volker_turk.



En la reunión, refrendé el compromiso del… pic.twitter.com/X8g28An1BD — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) April 22, 2026

Godoy buscará transformar modelo de investigación para víctimas de desaparición

Otros de los puntos importantes que Godoy puntualizó ante Volker Türk sobre las víctimas de desaparición es que el gobierno de México buscará transformar el modelo de investigación de los casos.

Por lo que ahora en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición se busca el fortalecimiento de la Base Nacional de Carpetas de Investigación e instituciones como el sistema forense.

Volker Türk reconoce esfuerzos en México sobre víctimas de desaparición

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk reconoció el esfuerzo en México sobre su trabajo en el caso de las víctimas de desaparición

Señalado Volker Türk la importación de la disposición de la Oficina del Alto Comisionado para brindar cooperación y asistencia técnica a México sobre el tema

Por lo que Volker Türk se dijo firme en la cooperación de la ONU para la implementación de los proyectos junto al gobierno de México para el respeto de los derechos humanos y respuestas a las víctimas de desaparición.