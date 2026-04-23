El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, llamó a no politizar el tema de desapariciones en México, situación que merece compromiso y justicia para las víctimas.

“Yo hice una súplica y esta súplica es también para la sociedad como un todo: el que aborden el tema de las desapariciones como un tema central [..] no politizado ni polarizado”. Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU

En conferencia de prensa, el alto comisionado habló sobre sus reuniones con autoridades y colectivos de búsqueda tras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada.

Ya que, tal como narró, los 133 mil 360 desaparecidos en México son una “herida abierta” que provoca desconfianza entre la ciudadanía y el Estado debido a la gravedad y dolor que representan.

Por lo mismo, Volker Türk afirmó que politizar la situación no ofrece justicia ni a los desaparecidos ni a sus familiares, que debe ser la prioridad del Estado y la sociedad.

Volker Türk llama a no politizar problema de desaparecidos en México

Durante la conferencia de prensa, Volker Türk hizo un llamado a llevar a cabo un necesario consenso nacional que permita encontrar soluciones para los desaparecidos, lejos de politizar el problema.

Y es que el alto comisionado de la ONU fue cuestionado sobre las diferencias presentadas por el gobierno de México tras el informe presentado por Juan Pablo Albán a la Asamblea General.

En este marco, Volker Türk subrayó la necesidad de no polarizar el tema, pues no se da justicia para desaparecidos ni a los familiares que sufren la situación.

Y resaltó que el problema requiere un compromiso nacional que debe ir más allá de posiciones políticas o el mandato en turno, por lo que instó a avanzar en conjunto.

A dicho trabajo conjunto, Volker Türk señaló que la oficina de la ONU se sumaría una vez se encuentre la forma de colaborar con lo que se pueda apoyar en los siguientes meses.

Volker Türk se reunió con colectivos de búsqueda para hablar sobre desaparecidos en México (ONU)

Volker Türk resalta pedido de las víctimas de desapariciones: acabar con la impunidad

En el llamado a hacer justicia para las víctimas, Volker Türk resaltó el sufrimiento que escuchó de parte de los colectivos de búsqueda con los que se reunió durante su visita.

Volker Türk también definió como dolorosos los encuentros con los colectivos de búsqueda, de quienes apuntó que su principal reclamo es la impunidad.

Como ejemplo dio a conocer el caso de una desaparición de 1974 de la que, pese a que han pasado 52 años, no se han dado resoluciones.

Añadió que el eliminar la impunidad es la mejor respuesta a la inseguridad, por lo cual, Volker Türk llamó a fortalecer las instituciones.