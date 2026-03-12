Las bancadas del PT, Partido Verde, PRI, PAN y MC, hicieron lo esperado al votar contra la reforma electoral; sin embargo, de forma inesperada tres diputadas de Morena se sumaron al rechazo.

Con los votos de las diputadas morenistas se acumularon un total de 234 votos en contra del dictamen; por solo 259 a favor se quedaron muy lejos de los 334 necesarios para aprobarlo.

Pero, ¿quiénes fueron las tres diputadas de Morena que votaron contra la reforma electoral? Te contamos los detalles de lo ocurrido en la sesión del 11 de marzo.

Diputados frenan reforma electoral (Michelle Rojas)

Ellas fueron las tres diputadas de Morena que votaron contra la reforma electoral

Aunque el rechazo a la reforma electoral ya se preveía por los pronunciamientos de todos los partidos, tres diputadas de Morena dieron la sorpresa debido a que acompañaron el voto contra el dictamen.

En el tablero de votaciones quedó asentado que las tres legisladoras de la fracción parlamentaria de Regeneración Nacional que no respaldaron la propuesta de Claudia Sheinbaum, fueron las siguientes:

Aunque sus votos no fueron decisivos para el rechazo de la propuesta, debido a que Morena no tenía posibilidad de alcanzar los 334 necesarios, su postura contra el dictamen ha causado polémica.

Al cierre de esta publicación ninguna de las tres diputadas, ni Morena, se han pronunciado por lo ocurrido en la votación, por lo que se desconoce si ejecutará alguna acción por los hechos.

Cámara de Diputados desechó la reforma electoral

Durante la sesión del 11 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados celebró un debate distinto sobre la reforma electoral, pues en él solo participaron los coordinadores de las 6 distintas bancadas.

Tras los pronunciamientos en los que se confirmó que el dictamen no sería aprobado, los diputados de las diversas fracciones parlamentarias rechazaron la propuesta con la siguiente votación:

259 votos a favor

234 votos en contra

1 abstención

PRI, PAN y MC en contra de la reforma electoral (Michelle Rojas)

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cumplieron con su papel opositor y rechazaron la iniciativa, misma que se desechó por que PT y Partido Verde también votaron en contra.

En tanto, la fracción parlamentaria de Morena se sumó casi en su totalidad en apoyo a la propuesta de Claudia Sheinbaum, salvo por las tres diputadas que no acompañaron la postura del partido.