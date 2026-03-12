Ante las críticas lanzadas al PT por votar contra la reforma electoral, el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, negó que hayan incurrido en traición.

“Se nos sanciona de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, nos parece verdaderamente equivocado” Reginaldo Sandoval

Así lo rechazó el diputado federal al señalar que los ataques se han lanzado desde Morena están mal enfocados, pues dijo que es necesario que el partido aliado actúe con autocrítica.

Además, Reginaldo Sandoval recriminó que ahora se les tache de traidores cuando recordó que el PT ha sido el único partido en acompañar al movimiento a lo largo de la historia.

Reginaldo Sandoval rechaza que PT haya incurrido en traición por votar contra la reforma electoral

Durante la votación de la reforma electoral en el pleno de la Cámara de Diputados, la bancada del PT manifestó su rechazo al dictamen, pues sumó 47 votos en contra de la propuesta.

Con ello, los diputados petistas colaboraron de forma importante con los bloques de oposición para rechazar la iniciativa, ante lo cual hay quienes ya los acusan de incurrir en traición.

Sin embargo, el coordinador del grupo parlamentario del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, rechazó que el votar en contra de la iniciativa se trate de un acto de deslealtad.

“Hace falta que haya autocrítica de parte de Morena, sobre todo, y de reconocer lo que nosotros hemos aportado, porque simplemente se nos sanciona y se nos crítica de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, nos parece verdaderamente equivocado” Reginaldo Sandoval

Reginaldo Sandoval (Reginaldo Sandoval vía Facebook)

Ante los ataques que han surgido desde Morena, Reginaldo Sandoval consideró que el partido debe actuar con autocrítica, en especial porque el PT ha dejado grandes aportaciones en el movimiento.

Por ello, el legislador federal lamentó que se les acuse de traidores por expresar su rechazo a un dictamen con el que no estaban de acuerdo, pues destacó que la postura que se ha tomado no es la adecuada.

PT ha acompañado al movimiento en distintos momentos de la historia, afirma Reginaldo Sandoval

Al salir en defensa del PT por votar contra la reforma electoral y rechazar traición como han acusado militantes de Morena, Reginaldo Sandoval sostuvo que el partido es el único que ha estado con el movimiento desde hace décadas.

Sobre ello, recordó que durante el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador y en las elecciones de 2012, el PT fue el único partido que no dejó abandonado al hoy expresidente.

“Fuimos con Andrés (Manuel López Obrador). En 2004 y en el 2012 lo dejaron solo y abandonado, y el único que se mantuvo fue el PT”. Reginaldo Sandoval

Por ello, el coordinador de la banca del PT lamentó que ahora luego de que se confirmó el rechazo a la reforma electoral, se les tilde de traidores e intente tratar como renegados.

“Ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, lamentó.