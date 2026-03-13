La diputada Martha Aracely Cruz, del Partido del Trabajo (PT), condenó las mantas colocadas en distintos puntos de Oaxaca en las que se le acusa de “traidora” por votar en contra de la reforma electoral.

“Esta mañana aparecieron mantas en distintos puntos del estado, en donde se exhibe y se señala públicamente a diputados y diputadas que votamos en contra de la reforma electoral. Quiero decirlo con toda claridad. Este tipo de acciones representan un intento de intimidación política y un grave atentado contra la vida democrática” Martha Aracely Cruz, diputada federal del PT

En conferencia de prensa, calificó los mensajes como actos de intimidación y hostigamiento, y exigió una investigación inmediata para identificar a los responsables.

La legisladora responsabilizó directamente al gobernador Salomón Jara de cualquier consecuencia que ella o sus compañeros puedan sufrir por ejercer su libertad legislativa.

Diputada del PT acusa a gobernador de Oaxaca por mensajes que la llaman “traidora”

La diputada del PT Martha Aracely Cruz, en representación de los legisladores de su bancada que representan Oaxaca, señaló al gobernador Salomón Jara por las mantas donde la llaman traidora por su voto contra la reforma electoral.

Martha Aracely Cruz resaltó que tanto ella como tres compañeros del PT originarios de Oaxaca, fueron señalados con estas mantas anónimas, donde se les llama “traidores a la patria”.

Se trata de:

Según la diputada del PT, se trata de una acción de hostigamiento e intimidación en contra de ella y sus compañeros por haber ejercido su libertad legislativa.

“Cuando se utilizan mantas anónimas para exhibir a legisladores por el sentido de su voto se está trasladando a la arena política una práctica que es completamente incompatible con la democracia. La democracia se construye con argumentos no con intimidaciones y no nos intimidas gobernador… no nos intimidas, pero sí mandas un mensaje muy negativo al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México” Martha Aracely Cruz, diputada federal del PT

Asimismo, exigió que se investigue de manera inmediata quién colocó las mantas y determinar si hubo participación de actores políticos o estructuras partidistas en el hecho.

Para esta investigación, llamó a revisar las cámaras de seguridad del sistema C5 en todos los puntos donde se localizaron las mantas para encontrar a los responsables del hostigamiento.

Diputada del PT hace responsable a Salomón Jara de posibles consecuencias por mantas en Oaxaca

Por otra parte, la diputada del PT señaló que tanto ella como sus compañeros de bancada hacen responsable al gobernador Salomón Jara sobre cualquier daño que puedan sufrir a consecuencia de estas mantas.

De acuerdo con Martha Aracely Cruz, el gobernador de Oaxaca sería el responsable de la intimidación política en contra de los diputados del PT, por lo que debe asumir las consecuencias si algo les ocurre a ellos o sus familias por votar contra la reforma electoral.

“Queremos dejar un mensaje muy claro si algo llega a ocurrirnos a nosotros a nuestras familias como consecuencia de este clima de hostigamiento e intimidación política señalamos con toda responsabilidad al gobernador del estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz” Martha Aracely Cruz, diputada del PT

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