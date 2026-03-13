Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena en San Lázaro, anunció que no emprenderá castigos contra las diputadas de su grupo parlamentario que votaron contra la reforma electoral pero dejó esa atribución al partido.

“Yo no lo hago, no lo haré, son las instancias partidistas las que tienen que tomar esa definición, yo no voy a tomar ninguna acción contra ellos, pero no descarto nada, es decisión del partido” Ricardo Monreal. Coordinador de diputados de Morena

Aunque dijo que le hecho fue “lamentable”, no descartó que la dirigencia nacional de Morena sí pueda interponer sanciones contra las tres diputadas consideradas rebeldes:

Ricardo Monreal lamenta ausencia de Olga Sánchez Cordero en votación de reforma electoral

La diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, se ausentó para no estar presente en la votación de la reforma electoral, situación que también lamentó Ricardo Monreal.

“Yo lamento que ellas hayan votado en contra (de la reforma electoral) y lamento que algunos se hayan ausentado”, no obstante, dijo que no quería señalar directamente a las personas.

Ante ello, dijo que la militancia de Morena los va a juzgar porque es una militancia que exige congruencia, es exigentes, se ha formado en territorio y piden que todos respeten los principios e ideales del movimiento.

Ricardo Monreal pide a PT y PVEM reconsiderar apoyo a Plan B

Sobre el Plan B presentado por la presidenta Claudia Sheibaum, Ricardo Monreal dijo que es constitucional pues no se está hablando de leyes secundarias.

Detalló que esta iniciativa va a ser presentada la siguiente semana, no obstante, previó que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) puedan rechazarla nuevamente.

Monreal destacó que la propuesta de la presidenta es generosa y amplia, por lo que PT y PVEM deberían considerar apoyar el proyecto para restablecer la alianza “fuerte” que tenían.