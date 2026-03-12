Claudia Sheinbaum reveló detalles de la reunión que sostuvo con legisladores del PT y PVEM en Palacio Nacional, tras el rechazo de su primera iniciativa de reforma electoral.

“En la reunión les dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Les dije: no se nos olvide por qué estamos aquí, por qué ustedes son diputados, por qué ustedes son senadores, por qué soy presidenta. Representamos un movimiento, una forma de hacer política y un proyecto de transformación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante el encuentro, la presidenta de México recordó el origen del movimiento político y reiteró la necesidad de reducir privilegios en congresos locales y municipios, además de fortalecer la consulta popular y la revocación de mandato.

Sheinbaum adelantó que el Plan B será presentado formalmente el lunes 16 de marzo de 2026, aunque reconoció que su aprobación dependerá del Congreso.

Claudia Sheinbaum presenta Plan B de reforma electoral

Durante su conferencia mañanera del pueblo del jueves 12 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan B de su reforma electoral, el cual contempla tres ejes principales:

Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales.

Reducir los privilegios en los gobiernos municipales.

Fortalecer los mecanismos de consulta popular y la revocación de mandato a partir de los tres o cuatro años de gobierno.

La titular del Ejecutivo federal adelantó que esta nueva propuesta será enviada al Congreso el lunes 16 de marzo, luego de haberla comentado previamente con legisladores de los partidos aliados.

Sheinbaum insiste a PT y PVEM en reducir privilegios con la reforma electoral

La presidenta reiteró que su propuesta de reforma electoral busca reducir privilegios dentro del sistema político, por lo que volvió a plantear a los legisladores del PT y PVEM la posibilidad de respaldar el nuevo proyecto.

Indicó que la aprobación de la iniciativa dependerá nuevamente de los legisladores, aunque consideró importante presentarles el planteamiento de forma directa.

Sheinbaum niega reclamos de PT y PVEM tras rechazo en San Lázaro

La presidenta también negó que durante la reunión hubiera reclamos por parte de los legisladores del PT y PVEM, luego de que ambos partidos decidieran no votar a favor de la primera propuesta de reforma electoral en Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por ahora se desconocen otros detalles del Plan B de la reforma electoral, aunque la mandataria aseguró que será presentado formalmente ante el Congreso.

Además, señaló que si la nueva propuesta tampoco logra aprobarse, “no pasa nada”.

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.