La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que el rechazo a la reforma electoral es un logro que se recordará como histórico.

“Ha sido una sesión histórica, importante, que vamos a poder analizar incluso por años o por décadas, a propósito de la pluralidad.” Kenia López Rabadán

En ese sentido, la también diputada del PAN sostuvo que el resultado de la votación en el pleno fue una muestra de la relevancia que tiene la pluralidad de voces en una democracia.

Además, Kenia López Rabadán rechazó que en la discusión que se realizó alrededor de la reforma electoral se hayan ejercido acciones de presión desde su trinchera o contra ella.

Reforma electoral es rechazada por la Cámara de Diputados (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Kenia López Rabadán afirma que sesión en la que se rechazó la reforma electoral fue histórica

A un par de horas de que el pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reforma electoral al no alcanzarse los votos necesarios, Kenia López Rabadán afirmó que lo ocurrido es histórico.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva sostuvo que la sesión del 11 de marzo podría ser materia de estudio durante años e incluso décadas.

En especial porque el rechazo fue una muestra de la pluralidad en la democracia, toda vez que en la sesión se dio la oportunidad a todos “los grupos parlamentarios de fijar una posición”.

“Y hoy tuvimos una sesión histórica, por supuesto, porque creo fervientemente que hoy se demostró para qué sirve la pluralidad en el Congreso mexicano” Kenia López Rabadán

De la misma forma, Kenia López Rabadán reconoció la altura del debate que se desarrolló, pues afirmó que se llevó a cabo y concluyó en medio del respeto a pesar de lo que se arrojó en el resultado.

Lo anterior, aseveró, solo puede ocurrir en congresos libres, autónomos e independientes, características que, añadió, es lo que esperan los mexicanos de sus legisladores.

Kenia López Rabadán rechazó presiones en torno a reforma electoral

Al ofrecer un mensaje en el que calificó como histórica la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar la reforma electoral, Kenia López Rabadán negó que en el debate haya habido presiones.

Sobre el tema, la diputada del PAN sostuvo que ella no tiene, ni busca tener, ningún tipo de incidencia en el trabajo que está a cargo de los coordinadores de la Junta de Coordinación Política.

“Yo no recibo presiones, me conocen, los coordinadores yo los respeto y pido que me respeten” Kenia López Rabadán

Asimismo, expuso que las posiciones ideológicas están presentes en el debate, pero eso no implica que puedan darse faltas de respeto ni de su parte, ni de los grupos parlamentarios.