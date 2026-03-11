Giselle Arellano es una política mexicana del partido Morena que actualmente se desempeña como diputada federal en la Cámara de Diputados. Continúa leyendo para conocer más sobre su vida y trayectoria dentro del sector privado y público.

¿Quién es Giselle Arellano Ávila?

Giselle Yunueen Arellano Ávila es una política y empresaria mexicana nacida en Coahuila que forma parte de Morena; en el 2024 fue electa como diputada federal en la LXVI Legislatura. Antes de llegar a la política, se desempeñó en actividades vinculadas con comunidades migrantes en Estados Unidos, además de trabajar en proyectos sociales y en el sector privado.

¿Qué edad tiene Giselle Arellano Ávila?

Giselle Arellano nació el 23 de enero de 1980, por lo que actualmente tiene 46 años.

¿Giselle Arellano Ávila tiene esposo?

No hay información sobre si Giselle Arellano tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Giselle Arellano Ávila?

Al haber nacido el 23 de enero, Arellano Ávila es Acuario, signo que se caracteriza por ser visionario, original e independiente.

¿Giselle Arellano Ávila tiene hijos?

Se desconoce si Ávila tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria política.

¿Qué estudió Giselle Arellano Ávila?

Giselle Arellano tiene una licenciatura en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y por la California State University of Northridge.

¿En qué ha trabajado Giselle Arellano Ávila?

La trayectoria de Giselle Arellano es muy amplia en el sector privado, destacando cargos como: