“Traidores a la patria” es la primera línea que se puede leer en las mantas que colgaron en Oaxaca contra diputados que no votaron a favor de la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum.

Las mantas que acusan se colocaron “en puntos estratégicos”, tiene las imágenes de diputados federales del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), siendo:

Colocan mantas en Oaxaca contra diputados que no votaron por la reforma electoral

El 12 de marzo de 2026 amanecieron mantas en Oaxaca, gobernada por Salomón Jara Cruz del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusando a diputados federales del PVEM y PT de “traidores a la patria”.

Diversas fotografías compartidas en redes mostraron que en puentes de Oaxaca se colocaron mantas con diputados con los ojos cubiertos, bajo el título de “traidores a la patria”.

El objetivo de la manta sería la acusación de que seis diputados de Oaxaca no votaron por la reforma electoral que presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que no fue aprobada, asegurando que este fue un voto “contra el pueblo”.

Mantas colgadas en Oaxaca con diputados federales del PVEM y PT exhibidos por no votar la reforma electoral. (@MLopezSanMartin)

Ante la acusación, ciudadanos de Oaxaca aseguran que las mantas denunciantes han causado “tensión política” porque Morena consideraba aliados al PT y el PVEM.

Acusan a familia del gobernador de Oaxaca de autoría de mantas contra diputados

Tras las mantas que se colgaron en Oaxaca, han denunciado que es la familia del gobernador del estado quiénes exhibieron a los diputados federales del PT y PVEM.

Según argumentos, las cámaras de vigilancia y automovilistas que vislumbraron la acción, acusan que Shabin Jara Bolaños y Emmanuel Navarro Jara, hijo y hermano del gobernador respectivamente, son los responsables.

Hasta el momento, Salomón Jara Cruz no se ha pronunciado sobre las acusaciones, a su familia, así como tampoco estos mismos.