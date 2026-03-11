Alejandra Chedraui es una política mexicana que se desempeña como diputada federal en la Cámara de Diputados por Morena. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política y vida pública, continúa leyendo.

¿Quién es Alejandra Chedraui Peralta?

Alejandra Chedraui Peralta es una diputada federal por Morena; desde su cargo ha impulsado iniciativas en materia de protección de mujeres, tipificación del ciberacoso y reformas ambientales, además de participar en el debate legislativo sobre políticas públicas relacionadas con derechos humanos y sostenibilidad.

¿Qué edad tiene Alejandra Chedraui Peralta?

Alejandra Chedraui nació el 2 de febrero de 1989, por lo que actualmente tiene 37 años.

¿Alejandra Chedraui Peralta tiene esposo?

Sí, de acuerdo con publicaciones, Ale Chedraui está casada desde el 2016 con Diego Rionda.

¿Qué signo zodiacal es Alejandra Chedraui Peralta?

Al haber nacido el 2 de febrero, Ale Chedraui es Acuario, signo que se caracteriza por ser creativo, independiente e innovador.

¿Alejandra Chedraui Peralta tiene hijos?

Sí, Alejandra Chedraui tiene al menos dos hijos junto a su esposo.

¿Qué estudió Alejandra Chedraui Peralta?

Alejandra Chedraui tiene una licenciatura en Mercadotecnia.

¿En qué ha trabajado Alejandra Chedraui Peralta?

Ale Chedraui cuenta con una amplia trayectoria tanto en iniciativa privada como pública, destacando cargos como: