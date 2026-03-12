Pese a que avanzó sin contratiempos al pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de reforma electoral no prosperó, pues no alcanzó los 334 votos necesarios para su aprobación.
Por el contrario, la propuesta de Claudia Sheinbaum recibió solo 259 votos a favor y un total de 234 votos en contra, varios de los cuales se emitieron desde el bloque oficialista.
¿Quiénes fueron los diputados que frenaron la reforma electoral? Te presentamos las listas de legisladores por partido político, que expresaron su rechazo a la iniciativa.
Diputados de Morena que votaron contra la reforma electoral
De forma sorpresiva, la fracción parlamentaria de Morena que en su mayoría aprobó el dictamen, aportó 3 votos en contra del proyecto, pues estas tres legisladoras fueron contra la postura del partido:
- Giselle Arellano Ávila
- Alejandra Chedraui Peralta
- Santy Montemayor Castillo
Diputados del PT que votaron contra la reforma electoral
Al cumplir con el posicionamiento original que se hizo público días atrás, la bancada del PT votó contra la reforma electoral, pues salvo Jesús Corral Ordoñez, los otros 47 diputados rechazaron la protesta:
- Aguilar Gil Lilia
- Aguilar López José Alejandro
- Albores Gleason Roberto A
- Alegría Gómez José
- Barreras Samaniego Diana
- Benavides Castaneda José A.
- Bernal Martínez Mary Carmen
- Castillo Gabino Diana
- Cruz Jiménez Martha Aracely
- De La Luz Rivas María Isidra
- Del Muro García Ana Luisa
- Diaz Luis Armando
- Duran Alarcón Greycy Marian
- Elizondo Guerra Olga Juliana
- Escamilla Nora
- Espinosa Ramos Fco. Amadeo
- Flores Robles Ramon Ángel
- Galindo Alarcón Patricia
- Garay Loredo Irma Yordana
- García García Margarita
- García Hernández Jesús Fdo.
- Gloria López José
- Gómez Alarcón Amarante G.
- González Naveda Adrián
- González Soto Santiago
- Guízar Macias Fco. Javier
- Herrera Olga
- León Rosas Rosalía
- López Carrillo Vanessa
- López Ruiz José Antonio
- López Sánchez José Alejandro
- Manzanilla Téllez Emilio
- Martínez Ruiz Maribel
- Martínez Ventura Luis E
- Mejía Berdeja Ricardo S
- Montalvo Luna Jose Luis
- Moreno Hernández Brígido R.
- Olivares Mejía Gerardo
- Ortiz Rodriguez Jorge A.
- Rojo Pimentel Ana Karina
- Sanchez González Jose Luis
- Sandoval Flores Reginaldo
- Santlago Pineda Wblester
- Tęllez Marin Jose Luis
- Vázquez Calixto Javier
- Vazquez González Pedro
- Vilchis Contreras Luis
Diputados del Partido Verde que votaron contra la reforma electoral
A pesar de que 12 diputados del Partido Verde se “rebelaron” y optaron por expresar su apoyo a la iniciativa presidencial, otros 48 integrantes del grupo rechazaron la propuesta:
- Alatriste Cantú Adolfo
- Astudillo Suarez Ricardo
- Ávila Villegas Eruviel
- Avilés Álvarez Alejandro
- Bautista Villegas Oscar
- Benavides Cobos Gabriela
- Carbajal Méndez Liliana
- Carrillo Soberanis Juan Luis
- Cruz Peláez Fátima Almendra
- Cuanalo Araujo Jesús Martin
- De La Garza Villarreal Héctor
- De La Mora Torreblanca Marco
- Delgado Carrillo Felipe M.
- De Los Santos F. Casandra
- Duran Reveles José Luis
- Espino Suarez Mayra
- Fernández Martínez José Luis
- Fonseca Galicia Celia Esther
- Gaitán Diaz María Graciela
- Gali López José Antonio
- Gallardo García Fausto
- Gallardo Juárez Ricardo
- González Flandez Deliamaria
- Guevara Garza Carlos Alberto
- Hernández Pérez José Luis
- Herrera Borunda Javier O.
- Huerta Romero Azucena
- Madrazo Silva Carlos Arturo
- Madrid Pérez Ricardo
- Mendoza Mondragón Ma. Luisa
- Miranda Barrera Luis Enrique
- Nava García María Del Carmen
- Noyola Cervantes Ma. Leonor
- Núñez Aguilar Ernesto
- Pedroza Jiménez Héctor
- Puente Salas Carlos Alberto
- Puertos Chimalhua Jonathan
- Quiroga Trevino Luis Orlando
- Ramírez Ramos Antonio De J.
- Salomón Duran Ciria Yamile
- Sánchez Juárez Claudia
- Santana González Ana Erika
- Scherer Pareyon Julio Javier
- Trujillo Trujillo Karina A.
- Valladares Eichelmann Juan
- Villarreal Solís Gerardo
- Villatoro Osorio Jorge Luis
- Winkler Trujillo Cindy
Diputados del PAN que votaron contra la reforma electoral
La segunda bancada más nutrida en San Lázaro, la del PAN, hizo efectivas sus advertencias, pues 67 legisladores presentes en los trabajos, votaron contra la reforma electoral:
- Anaya Llamas José Guillermo
- Azuara Zúñiga David
- Balderas Trejo Ana María
- Becerra Moreno Mónica
- Borboa Becerra Omar Antonio
- Castillo Medina Nubia Iris
- Chimal García Fidel Daniel
- Cortes Mendoza David
- Damián Retes César Israel
- Döring Casar Federico
- Espinosa Sánchez Paola
- Ferreyro Rosado Abril
- Arcia Jimeno Alcocer María
- Garza De La Garza Samantha
- Ginez Serrano Teresa
- Gómez Cárdenas Annia Sarahi
- Gonzáles Alonso Carmen Rocío
- Granados Trespalaclos María
- Guevara Rodríguez Miguel
- Gutiérrez Garza Blanca
- Gutiérrez Valtierra Diana
- Guzmán Avilés María Del Rosario
- Hernández Cerón Asael
- Hinojosa Pérez José Manuel
- Huerta Villegas Genoveva
- Iñiguez Franco José Mario
- Jiménez Angulo Julia Licet
- Jiménez Delgado Patricia
- Kalionchiz De La Fuente Theodoros
- Lixa Elías
- Luna Ayala Noemí Berenice
- Márquez Alcalá Laura
- Martínez Álvarez Elizabeth
- Martínez Cazares German
- Martínez López Paulo Gonzalo
- Martínez Terrazas Adrián
- Monraz Ibarra Miguel Ángel
- Moya Bastón Martha Amalia
- Nader Nasrallah Jesús
- Niño De Rivera Vela Homero
- Olguín Diaz Nancy Aracely
- Olivares Castaneda Amparo
- Ortiz Pérez Liliana
- Palacios Kuri Tania
- Pelayo Covarrubias Francisco
- Pérez Diaz Víctor Manuel
- Pérez Herrera Verónica
- Quiñones Garrido Claudia
- Ramírez Barba Éctor Jaime
- Rementería del Puerto Julen
- Rendon García Cesar
- Rodríguez Barroso Diego
- Rodríguez Heredia María Isabel
- Rodríguez Torres Agustín
- Rubalcava Jiménez Alfonso
- Salim Alle Miguel Ángel
- Sánchez Rodríguez Ernesto
- Sosa Pichardo Roberto
- Tejeda Cid Armando
- Téllez Hernández Héctor Saúl
- Torres Cofiño Marcelo
- Torres Graciano Fernando
- Vásquez Hernández Eva Mari
- Vázquez Jiménez Alonso
- Vera María Del Rosario
- Verástegui Ostos Cesar
- Zavala Gómez Margarita
Diputados del PRI que votaron contra la reforma electoral
El grupo parlamentario del PRI se apegó a su plan original, pues los 36 diputados que asistieron a la sesión siguieron la indicación de votar en contra de la iniciativa:
- Abramo Masso Jericó
- Alonso Que Erubiel Lorenzo
- Alonso Reyes Miguel
- Ambriz Delgadillo Humberto
- Arredondo Ramos Abigail
- Barrera Maldonado Leticia
- Betanzos Cortes Israel
- Calzada Mercado Mario
- Cantú Ramírez Andrés
- Castro Bello Christian
- Ceja García Xitlalic
- Chávez Velázquez Noel
- Domínguez Domínguez César
- Domínguez Ugarte Paloma
- Espinoza Eguía Juan Francisco
- González González Ana Isabel
- Guerra Castillo Marcela
- Gutiérrez Arroyo Hugo
- Gutiérrez Mancilla Carlos
- Jasso Nieto Ofelia Socorro
- Lara Calderón Emilio
- Meléndez Ortega Juan Antonio
- Moreira Valdez Rubén Ignacio
- Moreno De Haro Juan
- Navarro Acevedo Nadia
- Ortiz González Graciela
- Palma Cesar Víctor Samuel
- Partida Chávez Luvianka
- Piñón Rivera Lorena
- Rejón Lara Ariana Del Rocío
- Ruiz Moreno Laura Ivonne
- Sánchez Sánchez Luis Gerardo
- Sandoval Hernández Mónica
- Suárez Licona Emilio
- Yáñez Cuellar Arturo
- Zamora Gastelum Mario
Diputados de Movimiento Ciudadano que votaron contra la reforma electoral
En el caso de Movimiento Ciudadano, todos los integrantes de la bancada siguieron la postura del partido y ejercieron su voto en contra del proyecto de reforma electoral:
- De Hoyos Walther Gustavo
- Farias Bailón Francisco Javier
- Flores Elizondo Patricia
- Gaona Domínguez Eduardo
- García León María de Fátima
- Gil Rullán Sergio
- Gómez Villalobos Tecutli
- González Franco Amancay
- Hernández García Laura
- Jiménez Zamora Mariana
- Longoria López Paola Michell
- Lozoya Santillán Jorge
- Luna Vázquez Hugo Manuel
- Mercado Castro Patricia
- Muñoz Moreno Anayeli
- Núñez Sánchez Gloria
- Ortega Pacheco Ivonne
- Pérez Gabino Gildardo
- Ramírez Reyes Gibran
- Reyes De La Torre Irais
- Ruiz Hernández Juan Armando
- Ruiz Massieu Salinas Claudia
- Salas Rodriguez Claudia
- Samperio Montano Juan
- Sánchez Rivera Miguel Ángel
- Vázquez Ahued Pablo
- Zavala Gutiérrez Juan
- Mendoza Arias Guadalupe Araceli