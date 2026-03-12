Pese a que avanzó sin contratiempos al pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de reforma electoral no prosperó, pues no alcanzó los 334 votos necesarios para su aprobación.

Por el contrario, la propuesta de Claudia Sheinbaum recibió solo 259 votos a favor y un total de 234 votos en contra, varios de los cuales se emitieron desde el bloque oficialista.

¿Quiénes fueron los diputados que frenaron la reforma electoral? Te presentamos las listas de legisladores por partido político, que expresaron su rechazo a la iniciativa.

Diputados de Morena que votaron contra la reforma electoral

De forma sorpresiva, la fracción parlamentaria de Morena que en su mayoría aprobó el dictamen, aportó 3 votos en contra del proyecto, pues estas tres legisladoras fueron contra la postura del partido:

Giselle Arellano Ávila

Alejandra Chedraui Peralta

Santy Montemayor Castillo

Diputados del PT que votaron contra la reforma electoral

Al cumplir con el posicionamiento original que se hizo público días atrás, la bancada del PT votó contra la reforma electoral, pues salvo Jesús Corral Ordoñez, los otros 47 diputados rechazaron la protesta:

Aguilar Gil Lilia

Aguilar López José Alejandro

Albores Gleason Roberto A

Alegría Gómez José

Barreras Samaniego Diana

Benavides Castaneda José A.

Bernal Martínez Mary Carmen

Castillo Gabino Diana

Cruz Jiménez Martha Aracely

De La Luz Rivas María Isidra

Del Muro García Ana Luisa

Diaz Luis Armando

Duran Alarcón Greycy Marian

Elizondo Guerra Olga Juliana

Escamilla Nora

Espinosa Ramos Fco. Amadeo

Flores Robles Ramon Ángel

Galindo Alarcón Patricia

Garay Loredo Irma Yordana

García García Margarita

García Hernández Jesús Fdo.

Gloria López José

Gómez Alarcón Amarante G.

González Naveda Adrián

González Soto Santiago

Guízar Macias Fco. Javier

Herrera Olga

León Rosas Rosalía

López Carrillo Vanessa

López Ruiz José Antonio

López Sánchez José Alejandro

Manzanilla Téllez Emilio

Martínez Ruiz Maribel

Martínez Ventura Luis E

Mejía Berdeja Ricardo S

Montalvo Luna Jose Luis

Moreno Hernández Brígido R.

Olivares Mejía Gerardo

Ortiz Rodriguez Jorge A.

Rojo Pimentel Ana Karina

Sanchez González Jose Luis

Sandoval Flores Reginaldo

Santlago Pineda Wblester

Tęllez Marin Jose Luis

Vázquez Calixto Javier

Vazquez González Pedro

Vilchis Contreras Luis

Diputados del Partido Verde que votaron contra la reforma electoral

A pesar de que 12 diputados del Partido Verde se “rebelaron” y optaron por expresar su apoyo a la iniciativa presidencial, otros 48 integrantes del grupo rechazaron la propuesta:

Alatriste Cantú Adolfo

Astudillo Suarez Ricardo

Ávila Villegas Eruviel

Avilés Álvarez Alejandro

Bautista Villegas Oscar

Benavides Cobos Gabriela

Carbajal Méndez Liliana

Carrillo Soberanis Juan Luis

Cruz Peláez Fátima Almendra

Cuanalo Araujo Jesús Martin

De La Garza Villarreal Héctor

De La Mora Torreblanca Marco

Delgado Carrillo Felipe M.

De Los Santos F. Casandra

Duran Reveles José Luis

Espino Suarez Mayra

Fernández Martínez José Luis

Fonseca Galicia Celia Esther

Gaitán Diaz María Graciela

Gali López José Antonio

Gallardo García Fausto

Gallardo Juárez Ricardo

González Flandez Deliamaria

Guevara Garza Carlos Alberto

Hernández Pérez José Luis

Herrera Borunda Javier O.

Huerta Romero Azucena

Madrazo Silva Carlos Arturo

Madrid Pérez Ricardo

Mendoza Mondragón Ma. Luisa

Miranda Barrera Luis Enrique

Nava García María Del Carmen

Noyola Cervantes Ma. Leonor

Núñez Aguilar Ernesto

Pedroza Jiménez Héctor

Puente Salas Carlos Alberto

Puertos Chimalhua Jonathan

Quiroga Trevino Luis Orlando

Ramírez Ramos Antonio De J.

Salomón Duran Ciria Yamile

Sánchez Juárez Claudia

Santana González Ana Erika

Scherer Pareyon Julio Javier

Trujillo Trujillo Karina A.

Valladares Eichelmann Juan

Villarreal Solís Gerardo

Villatoro Osorio Jorge Luis

Winkler Trujillo Cindy

Diputados del PAN que votaron contra la reforma electoral

La segunda bancada más nutrida en San Lázaro, la del PAN, hizo efectivas sus advertencias, pues 67 legisladores presentes en los trabajos, votaron contra la reforma electoral:

Anaya Llamas José Guillermo

Azuara Zúñiga David

Balderas Trejo Ana María

Becerra Moreno Mónica

Borboa Becerra Omar Antonio

Castillo Medina Nubia Iris

Chimal García Fidel Daniel

Cortes Mendoza David

Damián Retes César Israel

Döring Casar Federico

Espinosa Sánchez Paola

Ferreyro Rosado Abril

Arcia Jimeno Alcocer María

Garza De La Garza Samantha

Ginez Serrano Teresa

Gómez Cárdenas Annia Sarahi

Gonzáles Alonso Carmen Rocío

Granados Trespalaclos María

Guevara Rodríguez Miguel

Gutiérrez Garza Blanca

Gutiérrez Valtierra Diana

Guzmán Avilés María Del Rosario

Hernández Cerón Asael

Hinojosa Pérez José Manuel

Huerta Villegas Genoveva

Iñiguez Franco José Mario

Jiménez Angulo Julia Licet

Jiménez Delgado Patricia

Kalionchiz De La Fuente Theodoros

Lixa Elías

Luna Ayala Noemí Berenice

Márquez Alcalá Laura

Martínez Álvarez Elizabeth

Martínez Cazares German

Martínez López Paulo Gonzalo

Martínez Terrazas Adrián

Monraz Ibarra Miguel Ángel

Moya Bastón Martha Amalia

Nader Nasrallah Jesús

Niño De Rivera Vela Homero

Olguín Diaz Nancy Aracely

Olivares Castaneda Amparo

Ortiz Pérez Liliana

Palacios Kuri Tania

Pelayo Covarrubias Francisco

Pérez Diaz Víctor Manuel

Pérez Herrera Verónica

Quiñones Garrido Claudia

Ramírez Barba Éctor Jaime

Rementería del Puerto Julen

Rendon García Cesar

Rodríguez Barroso Diego

Rodríguez Heredia María Isabel

Rodríguez Torres Agustín

Rubalcava Jiménez Alfonso

Salim Alle Miguel Ángel

Sánchez Rodríguez Ernesto

Sosa Pichardo Roberto

Tejeda Cid Armando

Téllez Hernández Héctor Saúl

Torres Cofiño Marcelo

Torres Graciano Fernando

Vásquez Hernández Eva Mari

Vázquez Jiménez Alonso

Vera María Del Rosario

Verástegui Ostos Cesar

Zavala Gómez Margarita

Diputados del PRI que votaron contra la reforma electoral

El grupo parlamentario del PRI se apegó a su plan original, pues los 36 diputados que asistieron a la sesión siguieron la indicación de votar en contra de la iniciativa:

Abramo Masso Jericó

Alonso Que Erubiel Lorenzo

Alonso Reyes Miguel

Ambriz Delgadillo Humberto

Arredondo Ramos Abigail

Barrera Maldonado Leticia

Betanzos Cortes Israel

Calzada Mercado Mario

Cantú Ramírez Andrés

Castro Bello Christian

Ceja García Xitlalic

Chávez Velázquez Noel

Domínguez Domínguez César

Domínguez Ugarte Paloma

Espinoza Eguía Juan Francisco

González González Ana Isabel

Guerra Castillo Marcela

Gutiérrez Arroyo Hugo

Gutiérrez Mancilla Carlos

Jasso Nieto Ofelia Socorro

Lara Calderón Emilio

Meléndez Ortega Juan Antonio

Moreira Valdez Rubén Ignacio

Moreno De Haro Juan

Navarro Acevedo Nadia

Ortiz González Graciela

Palma Cesar Víctor Samuel

Partida Chávez Luvianka

Piñón Rivera Lorena

Rejón Lara Ariana Del Rocío

Ruiz Moreno Laura Ivonne

Sánchez Sánchez Luis Gerardo

Sandoval Hernández Mónica

Suárez Licona Emilio

Yáñez Cuellar Arturo

Zamora Gastelum Mario

Diputados de Movimiento Ciudadano que votaron contra la reforma electoral

En el caso de Movimiento Ciudadano, todos los integrantes de la bancada siguieron la postura del partido y ejercieron su voto en contra del proyecto de reforma electoral:

De Hoyos Walther Gustavo

Farias Bailón Francisco Javier

Flores Elizondo Patricia

Gaona Domínguez Eduardo

García León María de Fátima

Gil Rullán Sergio

Gómez Villalobos Tecutli

González Franco Amancay

Hernández García Laura

Jiménez Zamora Mariana

Longoria López Paola Michell

Lozoya Santillán Jorge

Luna Vázquez Hugo Manuel

Mercado Castro Patricia

Muñoz Moreno Anayeli

Núñez Sánchez Gloria

Ortega Pacheco Ivonne

Pérez Gabino Gildardo

Ramírez Reyes Gibran

Reyes De La Torre Irais

Ruiz Hernández Juan Armando

Ruiz Massieu Salinas Claudia

Salas Rodriguez Claudia

Samperio Montano Juan

Sánchez Rivera Miguel Ángel

Vázquez Ahued Pablo

Zavala Gutiérrez Juan

Mendoza Arias Guadalupe Araceli



