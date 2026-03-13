Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los diputados de Morena, reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener su alianza con PT y PVEM tras rechazo a la reforma electoral.

De acuerdo con Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum instó a una reunión emergente tras darse a conocer el rechazo a la reforma electoral, con la intención de evitar una ruptura entre los tres partidos que integran la alianza “Juntos Hacemos Historia”.

Monreal destaca llamado de Sheinbaum para mantener alianza con PT y PVEM pese a reforma electoral

En entrevista con José Cárdenas para Grupo Fórmula, el diputado Ricardo Monreal dio a conocer qué ocurrió luego de darse a conocer que la reforma electoral no fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Según indicó el legislador morenista, la presidenta Sheinbaum convocó a una reunión en Palacio Nacional a representantes de Morena, PT y PVEM.

Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal (Adolfo Vladimir)

Monreal aseguró que se trató de una “actitud política correcta“, toda vez que la titular del Ejecutivo nacional llamó a mantener su alianza intacta.

Si bien existieron diferencias entre los tres partidos con el proyecto de reforma electoral, el legislador destacó que la presidenta trató de conciliar pues “las mayorías se construyen con inteligencia política, no con agravios”.

De esta manera reiteró que su alianza seguiría intacta para el futuro, respetando las decisiones de cada partido rumbo al futuro.

Con ello buscan asegurar que no exista un rompimiento entre Morena, PT y PVEM, toda vez que se aproximan las elecciones intermedias de 2027.