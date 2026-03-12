Al fracaso de la reforma electoral ya comenzó a causar conflictos dentro de Morena, pues la ausencia de Olga Sánchez Cordero en la votación ha generado cuestionamientos y críticas.

“Sí debería de ser sujeta a una investigación de por qué no estaba presente en la votación de una reforma constitucional. Es una obligación votar de alguna manera o de otra” Hamlet Aguilar, consejero Nacional de Morena

Así lo advirtió el consejero Nacional de Morena, Hamlet Aguilar, al explicar que la ex ministra de la SCJN sí estuvo presente en la sesión, pero se ausentó durante la votación del dictamen.

Al señalar que el caso debe investigarse, el consejero también se refirió a las 3 diputadas de Morena que votaron contra la reforma, pues dijo que también debe hacerse un análisis .

Consejo Nacional de Morena cuestiona ausencia de Olga Sánchez Cordero en votación de reforma electoral

En la sesión ordinaria del 11 de marzo, la Cámara de Diputados desechó la propuesta de reforma electoral, debido a que solo se emitieron 259 votos a favor, cuando se requerían un mínimo de 334.

Lo anterior porque PT y Partido Verde se sumaron a las bancadas de oposición y votaron en contra, mientras que casi todos los diputados Morena la aprobaron, salvo por 3 legisladoras y Olga Sánchez Cordero que no votó.

Pese a que la ex ministra de la SCJN sí estaba presente en la sesión y registró su asistencia, se ausentó durante la votación del dictamen, por lo que Morena ya cuestiona su actuar.

Rechazan reforma electoral (Graciela López Herrera)

Fue el consejero Nacional del partido, Hamlet Aguilar, quien dijo que lo ocurrido con Olga Sánchez Cordero no pasará desapercibido, por lo que consideró, debería iniciarse una investigación.

En especial cuando resaltó, la votación era por una reforma constitucional que requiere de una postura firme del partido y por lo que sentenció, era su “obligación votar de alguna manera o de otra”.

Asimismo, destacó que la ausencia causa mayor sorpresa y genera preguntas, cuando se sabe que Olga Sánchez Cordero sí estaba presente en la Cámara de Diputados cuando se hizo la votación.

Morena podría analizar a 3 diputadas que votaron contra reforma electoral

Tras cuestionar lo ocurrido con Olga Sánchez Cordero que se ausentó en la votación de la reforma electoral, el consejero Nacional de Morena, Hamlet Aguilar se refirió a las 3 diputadas que votaron contra el dictamen.

Sobre ellas, el consejero calificó como “terrible” que hayan ido en contra de lo dispuesto en la bancada y que no puede justificarse de ninguna manera, por lo que consideró que debe analizarse.

“Las tres legisladoras de Morena que votan en contra de la propuesta, pues a mí parece que no tiene ningún pretexto, es algo terrible que incluso debería de ser objeto de un análisis” Hamlet Aguilar, consejero Nacional de Morena

Cabe destacar que las 3 diputadas de Morena que no siguieron a su bancada y se sumaron a la votación en contra de la propuesta de reforma electoral, fueron las siguientes: