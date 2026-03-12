Santy Montemayor Castillo es una arquitecta y política mexicana, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien actualmente se desempeña como Diputada Federal en la LXVI Legislatura.

Su gestión ha sido fundamental para mediar entre el crecimiento acelerado de Cancún y la Riviera Maya y el cumplimiento de las normativas ambientales, impulsando reformas que buscan proteger los arrecifes y manglares ante la presión turística de este año.

¿Quién es Santy Montemayor?

Santy Montemayor es una servidora pública con una visión técnica del desarrollo urbano. Es conocida por haber dirigido el Instituto de Planificación del Desarrollo Urbano Municipal (IMPLAN) en Benito Juárez (Cancún), donde supervisó el Plan de Desarrollo Urbano.

En su labor legislativa, destaca por impulsar agendas verdes y de equidad de género, logrando posicionarse como una de las mujeres más influyentes en la política quintanarroense dentro de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

¿Qué edad tiene Santy Montemayor?

Santy Montemayor Castillo tiene 49 años, nació el 26 de agosto de 1976.

¿Santy Montemayor tiene pareja?

Santy Montemayor no ha difundido información oficial o reciente sobre su estado civil o pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Santy Montemayor?

Al haber nacido el 26 de agosto, Santy Montemayor es Virgo, perteneciente al elemento Tierra. Virgo se caracteriza por la minuciosidad, el sentido analítico y una profunda vocación de servicio.

¿Santy Montemayor tiene hijos?

Al igual que su vida sentimental, Santy Montemayor mantiene detalles de su núcleo familiar en privado.

¿Qué estudió Santy Montemayor?

Santy Montemayor es Licenciada en Arquitectura por la universidad La Salle de Cancún.

¿En qué ha trabajado Santy Montemayor?

Santy Montemayor es reconocida por su capacidad técnica para traducir necesidades urbanas en leyes y reglamentos vigentes. Su trayectoria completa incluye: