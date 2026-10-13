El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó sobre el despliegue de un operativo especial para seguir la marcha de trabajadores del IMSS.

“(C5) de la Ciudad de México acompaña y da seguimiento con 510 cámaras de videovigilancia a la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)” C5 CDMX

Por medio de un comunicado, el C5 destacó que para cumplir con la tarea de monitorear el avance de los contingentes, se dispondrá de más de 500 cámaras de videovigilancia.

De la misma forma, el C5 de la CDMX resaltó que durante el avance de la marcha de trabajadores del IMSS, estarán disponibles otros dispositivos y mecanismos para atender cualquier incidente.

Vigila C5 de la CDMX marcha de trabajadores del IMSS con más de 500 cámaras

En busca de exigir mejores en las condiciones laborales y el abasto de medicamentos y suministros, trabajadores del IMSS realizan una marcha este martes 13 de octubre en la CDMX.

De acuerdo con lo anunciado por el sindicato de trabajadores de la salud, la movilización iniciará pasadas las 15:00 horas, ante lo cual el C5 de CDMX aununció un operativo especial de vigilancia.

En su comunicad, el C5 resaltó que se dispondrán de más de 500 cámaras de videovigilancia para monitorear en tiempo real el avance de los contingentes, así como los siguientes detalles:

510 cámaras de videovigilancia ubicados en 146 sitios a lo largo de la ruta

160 altavoces para la emisión de mensajes preventivos

125 botones de auxilio para solicitar atención ante situaciones de emergencia

Cabe destacar que la marcha iniciará en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzará sobre Avenida Cuauhtémoc hasta Avenida Juárez para dividirse en 2 grupos que llegarán al Zócalo y al Ángel de la Independencia.

Protesta de trabajadores del IMSS (@MVSNoticias / X)

C5 destaca importancia del seguimiento a la marcha de trabajadores del IMSS

Al informar sobre el operativo especial que se despliega para seguir la marcha de trabajadores del IMSS, el C5 resaltó que se trata de un mecanismo de gran valía en materia de seguridad.

Sobre ello, el Coordinador General del C5 de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés, indicó que la “videovigilancia es una herramienta fundamental para dar seguimiento a las movilizaciones”.

Así lo aseveró al señalar que con ello se refuerza la coordinación interinstitucional para la atención de emergencias, en beneficio de las personas que participan y de quienes transitan en la calle.