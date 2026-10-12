Las protestas de trabajadores del IMSS por temas laborales y salariales llevaron al Gobierno federal a presentar una respuesta oficial sobre las acciones que se implementarán para atender sus demandas.

Durante una conferencia conjunta el 12 de octubre de 2026, el director general del instituto, Zoe Robledo, y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, explicaron las medidas en marcha para dar seguimiento a las inconformidades del personal.

Zoe Robledo y Marath Bolaños también abordaron el tema del incremento salarial y las condiciones laborales dentro del sistema de salud.

Zoé Robledo y Marath Bolaños explican las medidas del Gobierno tras protestas de trabajadores

Zoe Robledo, dio a conocer cuáles son las medidas tras las protestas de los trabajadores, entre ellas escuchar a los trabajadores directamente sobre la afectación en la operación del IMSS en hospitales, Unidad de Medicina Familiar y almacenes por problemas como:

Abasto de insumos, consumibles; gasas, jeringas, agujas, entre otros

Surtimiento de recetas; recetas intra-hospitalarias, recetas ambulatorias y revisión entre almacén y unidad médica

Contratos 08; contratos que cubren vacaciones, ausentismo

Mantenimiento del equipo médico como bombas de infusión, entre otros

Nuevo mobiliario

Mantenimiento y condicionamiento de elevadores, instalaciones hidrosanitarias

Condiciones de trabajo dignas como insumos para los baños

Organización de gestión de urgencias

Ante estas demandas es que Zoe Robledo se comprometió a:

Priorización de temas a atender

Tiempos; fecha para cumplir cada compromiso

Responsables; persona encargada de cumplir

Además, Zoe Robledo retomó el abasto de medicamentos y surtimiento de recetas con la plataforma recetacomppleta.gob.mx con la que los derechohabientes podrán solicitar los fármacos que no les hayan dado en farmacia.

Al respecto del aumento salarial, Zoe Robledo informó que se dio un incremento del 6.8% aprobado por parte del Congreso del sindicato del IMSS, con base a arriba de la inflación y a un apoyo de renta que tienen los trabajadores.

Por su parte, Marath Bolaños explicó que al tratarse de un problema sindical señaló que habrá una consulta de revisión del aumento salarial al interior del IMSS el próximo 14 de octubre de 2026.

En consecuencia, la STPS hará un acompañamiento a esta consulta a solicitud del Sindicato del IMSS.

Con ello los trabajadores del IMSS podrán votar en esta consulta a través de 670 unidades electorales, por lo que se espera una jornada exitosa en este sentido.