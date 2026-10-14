Empleados del Metro CDMX, Pemex e ISSSTE se sumaron a las movilizaciones que trabajadores del IMSS llevan a cabo este 13 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.

En redes sociales se compartieron imágenes de empleados y jubilados de distintas dependencias con pancartas en apoyo al IMSS, donde reclaman mejoras al servicio, laborales y sindicales.

Protestas de trabajadores del IMSS en CDMX (Cuartoscuro)

Metro CDMX, Pemex, ISSSTE, IMSS se pronuncian contra sus sindicatos

La marcha de trabajadores del IMSS de este 13 de octubre contó con la participación de empleados de diferentes sectores, entre ellos Metro CDMX, Pemex e ISSSTE.

Por su parte, trabajadores de Pemex dijeron entender la situación del IMSS pues, aseguran, ellos también están sometidos “bajo el yugo de los líderes sindicales”.

El contingente del Metro CDMX comentó algo similar al señalar que “su lucha es nuestra lucha”, pues el sistema mantiene un “sindicato charro” y represor contra quienes alzan la voz.

En su reporte de las 17:00 horas, la SSC CDMX señaló la participación de 5 mil manifestantes en la marcha de trabajadores del IMSS.

Protestas de trabajadores del IMSS en CDMX (Cuartoscuro)

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores del IMSS convocaron a una marcha este 13 de octubre para reiterar sus demandas, entre ellas: