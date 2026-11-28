El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) fijó una postura luego de la denuncia pública de Ximena Santaolalla contra Francisco Aguirre por abuso sexual infantil.

A través de un posicionamiento, SIPINNA reconoció la valentía de Ximena Santaolalla y advirtió que el abuso sexual infantil no es un asunto privado ni familiar, sino una de las violaciones más graves a los derechos humanos.

SIPINNA condena la violencia sexual infantil y exige justicia tras denuncia contra Francisco Aguirre

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ximena Santaolalla señaló a Francisco Aguirre Gómez de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía 5 años de edad.

Ximena Santaolalla, abogada y escritora (Instagram/@ximesak)

Ante esta denuncia, SIPINNA expresó su solidaridad con Ximena Santaolalla y reconoció su valentía por hacer pública la violencia sexual que sufrió durante su infancia, de quien fuera su padrastro.

El documento, firmado por Lorena Villavicencio, secretaria del SIPINNA, señaló que este tipo de agresiones comprometen la dignidad, integridad, libertad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, además de que sus consecuencias pueden extenderse durante toda la vida.

SIPINNA explicó que cuando la violencia ocurre dentro del entorno familiar, las relaciones de confianza, dependencia y poder pueden utilizarse para intimidar y silenciar a las víctimas, reiterando que no es un asunto privado.

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no es un asunto privado ni familiar; constituye una de las más graves violaciones a sus derechos humanos, que compromete su dignidad, integridad, libertad y desarrollo integral, y cuyas consecuencias pueden extenderse a lo largo de toda la vida. SIPINNA

Asimismo, sostuvo que el tiempo que una persona necesita para denunciar los abusos sufridos durante su infancia no resta valor a su testimonio, pues a veces se encuentra en la adultez las condiciones para hablar.

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SIPINNA advierte que el abuso sexual infantil no es un asunto privado ni familiar tras caso Francisco Aguirre (@SIPINNA_MX)

SIPINNA pide investigar de oficio casi de Ximena Santaolalla

SIPINNA hizo un llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México para que investigue de oficio los hechos denunciados, respete la autonomía de la víctima y adopte medidas para proteger a cualquier menor que pudiera encontrarse en riesgo.

También recordó que la legislación penal federal y la de la Ciudad de México establecen la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, llamó a fortalecer la prevención, detección temprana y atención integral de la violencia sexual infantil, puntualizando que ningún vínculo familiar debe convertirse en un mecanismo de encubrimiento o impunidad.