Ante la falta de acuerdos con la representación gubernamental y sindical, cientos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han sumado al llamado para suspender actividades en todo el país.

Esto ha generado gran incertidumbre entre derechohabientes e integrantes del sector salud, al encontrarse latente la posibilidad de un paro nacional en el IMSS.

¿Habrá paro nacional en el IMSS? Trabajadores llaman a suspender actividades (MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO / Margarito Pérez Retana)

Trabajadores del IMSS analizan suspender actividades a nivel nacional tras falta de acuerdos con gobierno y sindicato

Trabajadores del IMSS se han manifestado en diversos estados del país para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio tanto a las autoridades federales como a su representación sindical.

Las protestas tomaron fuerza durante la noche del jueves 9 de octubre en puntos como Paseo de la Reforma, en CDMX, luego de que la comisión negociadora reportara tratos inequitativos y presiones durante las conversaciones celebradas en la Secretaría de Gobernación.

Miembros activos y jubilados del IMSS han externado un profundo cansancio tras meses de reclamos sin respuesta efectiva a sus peticiones.

Puntualmente, reiteran su solicitud para un aplicar un ajuste salarial digno del 10 por ciento, postura distante frente a la propuesta oficial del 2.9 por ciento que buscaba someterse a votación general.

Asimismo, la masa laboral reclama mejores condiciones de retiro y la renuncia inmediata de su dirigente, Rafael Olivos, al señalar que no ha respetado los lineamientos estipulados.

Trabajadores y jubilados del IMSS amenazan con más protestas (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

A ello se ha sumado el incesante reclamo para contar con un abasto suficiente de insumos médicos para poder garantizar la atención de los pacientes.

Mientras la cúpula gremial intenta canalizar el conflicto mediante un congreso programado a mediados de octubre, la base trabajadora anticipa bloqueos y un paro nacional de labores.

Quienes encabezan las protestas recuerdan su labor incansable durante la pandemia de COVID-19, exigiendo respeto a sus derechos adquiridos.

Las próximas acciones se definirán en asambleas privadas, donde se determinará si se concreta la suspensión de actividades en todo el territorio nacional.