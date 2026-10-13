El martes 13 de octubre se llevará a cabo una Mega Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevé que habrá diversas vialidades afectadas.

En la movilización del martes, los trabajadores del instituto exigirán mejores condiciones laborales, suministro de medicamentos e insumos, así como atención médica digna para los derechohabientes.

Pero, ¿cuáles serán las vialidades que resultarán afectadas mientras se desarrolla la Mega Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS? Te contamos lo que se sabe.

Mega Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Estas serían las vialidades afectadas por la Mega Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS

En seguimiento a sus actos de protestas por la falta de condiciones laborales adecuadas y escasez de insumos, trabajadores del IMSS realizarán una Mega Marcha Nacional el martes 13 de octubre.

De momento no se ha informado de manera oficial sobre las vialidades que resultarían afectadas; sin embargo, las autoridades de la CDMX ya prepararan operativos viales en distintos puntos.

A partir de lo anterior, se puede determinar de manera extraoficial que las calles y avenidas que estarán cerradas a lo largo del avance de la movilización, se tratan de las siguientes:

Avenida Cuauhtémoc (punto de salida y eje principal de avance)

Paseo de la Reforma (zona de oficinas centrales del instituto)

Avenida Insurgentes (Sur y Centro)

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Circuito Plaza de la Constitución y calles aledañas al Zócalo

Cabe destacar que por las afectaciones, el gobierno de la CDMX ha sugerido tomar rutas alternativas como Eje Norte-Sur, Avenida Chapultepec, carriles laterales de Circuito Interior y Eje 1 Norte.

Protesta de trabajadores del IMSS (@MVSNoticias / X)

¿Por qué se manifiestan los trabajadores del IMSS?

La Mega Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS se efectuará tras el rechazo al convenio salarial, pues exigen un incremento directo del 10% para frenar la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Los inconformes denuncian la crisis operativa, el desabasto de medicamentos, falta de insumos y déficit severo de personal médico, por lo que demandan mejores condiciones para garantizar la atención.

Asimismo, desconocen las negociaciones del secretario general Rafael Olivos, a quien exigen destituir, además de que han convocado a un congreso nacional extraordinario transparente.

La protesta concluirá frente a Palacio Nacional, buscando entregar un pliego petitorio directo al Gobierno Federal para abrir una mesa de diálogo resolutiva al margen de la cúpula sindical.