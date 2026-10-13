Las organizaciones sindicales en las que se agrupan los trabajadores del IMSS, anunciaron que se llevará a cabo una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX) el miércoles 14 de octubre.

De acuerdo con lo informado por los distintos grupos de agremiados, la movilización está programada para dar inicio en punto de las 8 de la mañana en la alcaldía Álvaro Obregón.

Cabe destacar que la nueva marcha de trabajadores del IMSS del 14 de octubre en la CDMX, se realizará a tan solo un día de la mega movilización de este martes 13.

El 14 de octubre habrá nueva marcha de trabajadores del IMSS en la CDMX

Las organizaciones que forman parte del Frente por la Justicia Laboral, anunciaron que los trabajadores del IMSS efectuarán una nueva marcha en la CDMX el miércoles 14 de octubre.

Al respecto, el frente informó que será en punto de las 8 de la mañana cuando inicie la concentración en la Unidad de Atención a la Salud, en Insurgentes Sur número 1940, colonia Florida.

Desde dicho puto, los trabajadores del IMSS avanzarán hasta las oficinas federales del IMSS-Bienestar que se ubican en Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn.

Cabe destacar que las organizaciones sindicales que convocaron a la nueva movilización para el 14 de octubre en la capital del país, se tratan de las siguientes:

Sindicato Mexicano de Salud (Simesa)

Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras)

Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa)

En torno a los motivos de la nueva marcha, el frente resaltó que se ejecutará para seguir con las exigencias de cumplimiento a sus demandas laborales por la falta de acuerdos.

Otros grupos se sumarán a la marcha de trabajadores del IMSS en CDMX

Durante la nueva marcha de trabajadores del IMSS en la CDMX del 14 de octubre, participará una amplio frente laboral integrado por diversos sectores obreros del país.

Hasta el momento se ha confirmado que participarán trabajadores del Metro, Petróleos Mexicanos, el ISSSTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Mega marcha 14 de octubre: SNTE y Metro apoyarán a trabajadores del IMSS (Yazmín Betancourt)

Lo anterior debido a que han manifestado su solidaridad ante las demandas salariales y señalan que enfrentan problemáticas similares en el ejercicio de sus funciones operativas y administrativas.

Por la nueva marcha del 14 e octubre, autoridades de la CDMX mantendrán un monitoreo constante para atender cualquier situación que se presente a lo largo de la movilización.