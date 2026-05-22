La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una ceremonia oficial en el Palacio Nacional para recibir a Ursula von der Leyen y António Costa.

El propósito central de este encuentro histórico es la formalización del Acuerdo Global Modernizado, un tratado diseñado para profundizar los vínculos comerciales, políticos y de inversión entre México y la Unión Europea.

Claudia Sheinbaum recibe a Ursula Von der Leyen y António Costa en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibió este 22 de mayo en el Palacio Nacional a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Cerca de las 10:00 hora local, Claudia Sheinbaum recibió a ambos líderes del bloque europeo en lo que será la primera cumbre bilateral en más de una década entre la UE y México.

Antes de iniciar la cumbre entre ambas delegaciones, Claudia Sheinbaum, Ursula Von der Leyen y António Costa accedieron al Palacio Nacional para realizar la protocolaria fotografía oficial.

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