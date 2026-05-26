El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, destacó que el acuerdo alcanzado con la Unión Europea impulsa fuertemente el comercio y la cooperación.

Roberto Velasco calificó este acuerdo como el inicio de una etapa renovada de vinculación estratégica entre México y la Unión Europea.

Roberto Velasco destaca eliminación de aranceles e inversiones tras acuerdo con Unión Europea

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Roberto Velasco resaltó la importancia del reciente acuerdo comercial firmado ente México y la Unión Europea.

El canciller indicó que este paso no solo representa un avance diplomático sustancial, sino un motor fundamental para atraer capitales extranjeros.

Con ello se pretende dinamizar el intercambio mercantil en un entorno internacional en donde los últimos meses ha estado marcado por la volatilidad.

Velasco subrayó que la relación estrecha con el bloque europeo proyecta un mensaje de solidez y absoluta certidumbre sobre el rumbo de las políticas nacionales.

Velasco defiende soberanía de México ante intervención de Estados Unidos (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Entre los pilares de este pacto con Europa sobresale la eliminación de aranceles para el 94% de las mercancías intercambiadas, lo que abre un abanico de oportunidades para los exportadores nacionales.

El canciller detalló con ello la creación de agendas sectoriales en ámbitos críticos como la salud, la industria farmacéutica y el entorno digital.

Además, resaltó el anuncio de un fondo europeo, gestionado bajo el proyecto Global Gateway, destinado a financiar proyectos de inversión estratégica dentro de todo el territorio nacional.

En términos de seguridad, el acuerdo contempla estrechar vínculos con Europol para combatir el crimen organizado transnacional, manteniendo siempre la autonomía de las instituciones mexicanas.

Velasco precisó que este acercamiento con Europa no busca sustituir los lazos con Estados Unidos, sino fortalecer la seguridad económica de México a través de la diversificación de socios.