María Felicia Jiménez Lavie denunció en redes a su esposo Víctor Rodríguez Padilla, por actos de violencia familiar y publicó un video donde se observa la agresión para solicitar protección.

La Secretaría de Mujeres y la propia presidenta Claudia Sheinbaum mostraron su respaldo a María Felicia Jiménez Lavie, por lo que tomó la decisión de denunciar a Víctor Rodríguez formalmente.

Pero ¿quién es María Felicia Jiménez Lavie? Te decimos todo lo que se sabe de la doctora en ingeniería y esposa de Víctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) señalado de violencia familiar.

¿Quién es María Felicia Jiménez Lavie?

María Felicia Jiménez Lavie es una doctora en ingeniería de nacionalidad cubana que llegó a México para realizar sus estudios y, después, se casó con el funcionario Víctor Rodríguez.

De acuerdo con la información, Víctor Rodríguez habría violentado física, psicológica y económicamente a María Felicia Jiménez Lavie, además de que habría utilizado su posición para amenazarla.

¿Quién es María Felicia Jiménez Lavie? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene María Felicia Jiménez Lavie?

El acta de matrimonio, firmada en 2024, señala que María Felicia Jiménez Lavie tenía 31 años de edad, por lo que ahora tendría 32 o 33 años.

¿Qué signo zodiacal es María Felicia Jiménez Lavie?

Dado que la fecha de nacimiento de María Felicia Jiménez Lavie es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿María Felicia Jiménez Lavie está casada?

María Felicia Jiménez está casada con Víctor Rodríguez Padilla, a quién habría conocido en la escuela. El exdirector de Pemex fue su profesor y de ahí comenzó su relación, casándose el 18 de octubre de 2024.

¿Quién es María Felicia Jiménez Lavie? (Redes sociales)

¿María Felicia Jiménez Lavie tiene hijos?

La pareja tiene al menos dos hijos menores de edad, según la denuncia pública presentada por María Felicia Jiménez Lavie. En el video difundido se observa a uno de sus hijos, presenciando una de las agresiones.

¿Qué estudió María Felicia Jiménez Lavie?

María Felicia Jiménez Lavie estudió la maestría y doctorado en ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializándose en materia energética.

¿Cuál es la trayectoria de María Felicia Jiménez Lavie?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, María Felicia Jiménez Lavie fue profesora en Cuba y, al llegar a México, retomó su profesión impartiendo clases en:

Escuela Militar de Ingenieros

Facultad de Ingeniería de la UNAM

Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor)

Pese a su alta formación académica, María Felicia Jiménez Lavie explicó que actualmente depende económicamente de su esposo y no cuenta con un empleo que le permita ser independiente.

¿Quién es María Felicia Jiménez Lavie? (Redes sociales)

María Felicia Jiménez Lavie denunciará a Víctor Rodríguez por violencia familiar

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, denunció una serie de agresiones físicas, psicológicas y económicas, señalando que el video divulgado solo es una de muchas.

Relató que cuando confrontó a Víctor Rodríguez Padilla con el video, él minimizó los hechos diciendo que ella “estaba loca”, que no le estaba pegando y que solo era un “forcejeo”.

Asimismo, María Felicia Jiménez afirmó que él siempre hizo uso de su poder político y económico para amedrentarla, asegurándole que “a él no le iba a pasar nada” por sus influencias.

Como madre, María Felicia Jiménez expresó gran preocupación porque su hijo de 6 años ha comenzado a imitar las conductas agresivas del padre, llegando a insultar a niñas en la escuela.

Siendo ella de origen cubano, la ingeniera denunció que Víctor Rodríguez Padilla la amenazaba frecuentemente con quitarle al niño o mandarla de regreso a Cuba para mantenerla bajo coacción.

Aunque inicialmente no denunció por miedo, tras el ofrecimiento de apoyo de Claudia Sheinbaum, manifestó su intención de acudir a la Secretaría de la Mujer para iniciar el proceso legal correspondiente.