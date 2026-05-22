Omar García Harfuch se reunió con la Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea (UE( para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, donde reforzaron la cooperación en materia de crimen organizado.

De acuerdo con Kaja Kallas, la cooperación de la Europol con las fuerzas del orden de México se está intensificando.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que se fortalecerá la cooperación en acciones coordinadas.

Harfuch y Kaja Kallas acuerdan cooperación entre Europol y México

La también vice presidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, compartió que se acordó la intensificación de la cooperación contra el crimen organizado con la policía mexicana.

“Europol y las fuerzas del orden mexicanas están intensificando la cooperación contra el crimen organizado” Kaja Kallas

Kaja Kallas (Kaja Kallas/ X)

Asimismo, aseguró que fue “un placer” sostener la reunión con Omar García Harfuch y conocer la estrategia de seguridad nacional de México y la policía “orientada por inteligencia”.

Además, Kaja Kallas resaltó que la “la lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México”.

Omar García Harfuch se reúne con Kaja Kallas (Kaja Kallas/ X)

Harfuch señala importancia de la cooperación contra el crimen organizado

Por su parte, Omar García Harfuch reiteró que sostuvo un diálogo con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre los “retos compartidos”.

De acuerdo con el titular de la SSPC, durante la reunión se resaltó la importancia de fortalecer “la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas” contra el crimen organizado.

Asimismo, resaltó que se mantendrá el impulso al trabajo conjunto con los socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate a las redes delictivas que operan a nivel global.