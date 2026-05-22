António Costa, presidente del Consejo Europeo, visitó la Ciudad de México en el marco de la octava cumbre Unión Europea-México y aprovechó su estancia para viajar en el Cablebús capitalino; esta fue su reacción.

Durante su paso por México, António Costa también participó en una sesión solemne en la Cámara de Senadores, donde retomó una frase célebre de Benito Juárez para destacar la relación entre México y la Unión Europea.

La visita del presidente del Consejo Europeo ocurre además en el contexto de la firma del Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea, a 26 años de la entrada en vigor del tratado original.

El @MICablebusCDMX es un excelente ejemplo de la capacidad de las infraestructuras de transporte para transformar la vida urbana y fomentar la inclusión social. La vida de millones de personas en CDMX ha cambiado para mejor gracias a este proyecto, fruto de la colaboración de las… pic.twitter.com/iG4T5mRXFZ — António Costa (@eucopresident) May 21, 2026

António Costa reacciona al Cablebús de la CDMX

A través de redes sociales, António Costa compartió un video de su recorrido en el Cablebús de la CDMX junto a funcionarios del Gobierno de México, entre ellos Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

Tras realizar el trayecto, el presidente del Consejo Europeo aseguró que el Cablebús representa un ejemplo del impacto que puede tener la infraestructura de transporte en la transformación de las ciudades y en la inclusión social.

Además, destacó que millones de personas en la Ciudad de México han mejorado su calidad de vida gracias a este proyecto, desarrollado con colaboración entre administraciones mexicanas y empresas europeas especializadas en movilidad y transporte.

António Costa destaca tecnología europea en proyectos de movilidad

El presidente del Consejo Europeo también señaló que los teleféricos y proyectos de movilidad en la CDMX muestran cómo la tecnología europea puede contribuir a objetivos sociales y climáticos en países aliados.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la agenda conjunta entre México y la Unión Europea para impulsar proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía.

Cabe recordar que el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea será firmado este viernes 22 de mayo de 2026, con la expectativa de fortalecer la relación comercial y política entre ambas regiones.