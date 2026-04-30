La Cumbre UE-México se realizará en la Ciudad de México (CDMX) el 22 de mayo de 2026, tras 11 años de ausencia.

La CDMX como sede de la Cumbre UE-México fue acordada tras una llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

Ambos reiteraron su compromiso con el respeto al derecho internacional y la cooperación internacional como principios clave para afrontar los desafíos globales actuales.

Cumbre UE-México será en la CDMX en mayo

La Cumbre UE-México se llevará a cabo el próximo viernes 22 de mayo en la CDMX como sede.

Esta será la primera cumbre bilateral entre la Unión Europea (UE) y México desde 2015, es decir, la primera reunión en 11 años.

La UE estará representada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes elaborarán una agenda de trabajo en México a partir del 21 de mayo.

Los líderes coincidieron en que la cumbre será “un momento decisivo en la relación bilateral” que podría consolidar una nueva etapa en la asociación estratégica con México.

Esta cumbre permitirá avanzar en temas prioritarios comunes como el clima y el medio ambiente; así como:

inversión económica

energía

seguridad

salud

migración

digitalización

innovación

México y UE firmarán acuerdos en cumbre de CDMX

De acuerdo con el presidente del Consejo Europeo, uno de los principales resultados esperados de la cumbre en la CDMX es la firma de:

Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación entre México y la Unión Europea (Acuerdo Global Modernizado)

Acuerdo Provisional sobre Comercio

Con el Acuerdo Global Modernizado se busca actualizar y profundizar el marco existente para la relación política, de cooperación y económica que se estableció hace 25 años con la entrada en vigor del Acuerdo Global UE-México en el año 2000.

Este acuerdo integral servirá para el fortalecimiento de la relación en todos los ámbitos que abarca y sentará las bases para una colaboración más profunda en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de México y la UE.