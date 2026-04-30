António Luís Santos da Costa, actual presidente del Consejo Europeo desde diciembre de 2024, se ha consolidado como una figura clave en la política económica del bloque.

Reconocido por su visión socialdemócrata y capacidad de negociación, Costa coordina las reuniones de jefes de Estado y marca la dirección política de la Unión Europea.

Su trayectoria como primer ministro de Portugal y alcalde de Lisboa le otorga experiencia en estabilidad fiscal y gestión pública, factores que fortalecen su perfil como líder en la integración económica europea.

¿Quién es António Costa?

António Luís Santos da Costa es un político portugués que actualmente se desempeña como presidente del Consejo Europeo desde el 1 de diciembre de 2024.

Este cargo lo coloca como una de las principales figuras de la Unión Europea, ya que es responsable de coordinar y presidir las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno, así como de marcar la dirección política del bloque.

Su perfil es reconocido por combinar una visión socialdemócrata con estabilidad económica, además de su habilidad para negociar acuerdos entre países, lo que fue clave para su elección como líder europeo.

¿Qué edad tiene António Costa?

António Costa nació el 17 de julio de 1961 en Lisboa, Portugal, por lo que actualmente tiene 64 años.

¿António Costa tiene esposa?

Sí, desde 1987 António Costa está casado con Fernanda Maria Gonçalves Tadeu.

¿Qué signo zodiacal es António Costa?

Al haber nacido el 17 de julio, António Costa es Cáncer, signo que se caracteriza por ser protector, emocional e intuitivo.

¿António Costa tiene hijos?

Sí, António Costa tiene dos hijos, una niña y un niño: Pedro Miguel Tadeu da Costa, Catarina Tadeu da Costa.

¿Qué estudió António Costa?

António Costa tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad de Lisboa. Además de un posgrado en Estudios Europeos y otro en Arbitraje, mediación y litigio contractual.

¿En qué ha trabajado António Costa?