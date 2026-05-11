La Unión Europea y México están por firmar la actualización de dos acuerdos relacionados con el comercio y la cooperación política.

Pero ¿por qué importan estos acuerdos? Las exportaciones e importaciones de la Unión Europea y México se verán favorecidas tras estos.

México y la Unión Europea actualizan acuerdos comerciales y políticos

La Unión Europea celebró el nuevo acuerdo que firmará con México, compartiendo que es la actualización de negociaciones que ya habían trabajado con anterioridad.

Estos son los acuerdos que actualizan México y la Unión Europea:

Acuerdo Global Modernizado

Acuerdo Comercial Provisional

Respecto al Acuerdo Global Modernizado (AGM) es la actualización de un acuerdo comercial y político de cooperación.

Asimismo, el Acuerdo Comercial Provisional enfocado en la parte comercial de la Unión Europea y México, como forma de que los beneficios de antelen.

La firma de estos acuerdos que se hará el 22 de mayo de 2026 en la octava cumbre EU-México, llevan consigo:

Eliminación de casi todos los aranceles por México en productos importados de la Unión Europea

Eliminación de “barreras técnicas innecesarias al comercio”

Fortalecimiento de la asociación estratégica en amplias gamas como seguridad, justicia, desarrollo sostenible, DH, entre otros

La importancia de los acuerdos entre México y la Unión Europea

La Unión Europea y México firmarán la actualización de dos acuerdos que traen beneficios comerciales mayormente, pero ¿de dónde viene la importancia?

México es un socio comercial muy importante para la Unión Europea, pues ocupa el tercer lugar luego de Estados Unidos y China.

Asimismo, México es el segundo mayor mercado respecto a la exportación, así como inversión extranjera directa.

Por otra parte, la Unión Europea en el segundo inversor más grande que México tiene, luego de Estados Unidos.

Respecto a las exportaciones e importaciones que la Unión Europea y México tienen, se dividen así:

Productos que la Unión Europea exporta a México

Maquinaria y aparatos

Productos químicos

Equipo de transporte

Productos que la Unión Europea importa de México

Combustible y productos mineros

Equipo de transporte

Maquinaria y aparatos

Servicios que Unión Europea exporta a México

Servicios empresariales

Servicios de transporte

Servicios de telecomunicaciones, informática e información

Servicios que la Unión Europea importa de México