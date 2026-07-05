Vicente Francisco Aldape Moncada se desempeñaba como tesorero del municipio de Tulum, en Quintana Roo; sin embargo, renunció a su cargo.

Esto, luego de que el exfuncionario fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de Tulum tras el hallazgo de armas de fuego que no pudo acreditar.

¿Quién es Vicente Francisco Aldape?

Vicente Francisco Aldape Moncada era funcionario del Ayuntamiento de Tulum hasta que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de su municipio por elementos de la Guardia Nacional.

Su detención ocurrió tras el hallazgo de armas de fuego de las que no pudo acreditar su procedencia.

Posteriormente, decidió renunciar a su cargo.

Tesorero de Tulum renuncia tras ser detenido en el aeropuerto por llevar armas (Yazmín Betancourt)

¿Qué edad tiene Vicente Francisco Aldape?

No hay datos específicos de la edad o fecha de nacimiento de Vicente Francisco Aldape, extesorero de Tulum.

¿Quién es la esposa de Vicente Francisco Aldape?

En redes sociales, Vicente Francisco Aldape solo compartía acciones del Gobierno de Tulum y una fotografía con su madre, así como de su mascota.

No hay más detalles sobre su vida amorosa o familiar, por lo que no se sabe si tiene esposa o pareja.

¿Cuántos hijos tiene Vicente Francisco Aldape?

Al mantener su vida personal en privado, tampoco se sabe si Vicente Francisco Aldape tiene hijos o no.

¿Qué estudió Vicente Francisco Aldape?

De acuerdo con un documento del Ayuntamiento de Tulum sobre Vicente Francisco Aldape, el exfuncionario cuenta con una licenciatura.

¿En qué ha trabajado Vicente Francisco Aldape?

La vida profesional de Vicente Francisco Aldape ha estado dedicada al servicio público en cargos como:

Coordinador de asesores: En 2022 ocupó este cargo dentro de la Tesorería Municipal de Tulum

Tesorero Municipal (primer periodo): Asumió la titularidad de la Tesorería el 16 de marzo de 2023, manteniéndose en el cargo hasta el cierre de la administración gubernamental pasada

Contralor Municipal: después formó parte de la dirección de la Contraloría Municipal

Tesorero Municipal (segundo periodo): El 23 de enero de 2025 fue ratificado y nombrado nuevamente como Tesorero Municipal por el Cabildo de Tulum, bajo la administración del actual alcalde Diego Castañón. Se mantuvo en este puesto hasta su renuncia irrevocable, la cual presentó tras verse involucrado en un incidente legal

Vicente Francisco Aldape renuncia como tesorero de Tulum por portación de armas

Vicente Francisco Aldape fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando presuntamente pretendía abordar un vuelo con destino a Monterrey portando armas de fuego de calibre 22, así como una cantidad de dinero en efectivo que no había sido declarada.

Tras este suceso, el propio Aldape difundió un mensaje anunciando su separación del cargo para enfrentar el debido proceso legal, aunque se desconoce si permanece como detenido o no.