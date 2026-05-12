Conoce a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea que es médica de profesión nacida en Alemania, con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Ursula von der Leyen?

Ursula von der Leyen es una política, escritora y médica de Alemania, que desde el 2019 es presidenta de la Comisión Europea, perteneciente al Partido Popular Europeo y a la Unión Demócrata Cristiana.

Ursula von der Leyen se volvió una figura destacada en la política luego de que fue la primera mujer en desempeñarse como presidenta de la Comisión Europea y ministra de Defensa en Alemania.

Sobre la vida de Ursula von der Leyen se sabe que pasó su infancia en Bruselas y Hannover, así como Estados Unidos.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. (@vonderleyen)

El padre de Ursula von der Leyen, Ernest Albrecht, también se desempeñó en la política siendo ministro e integrante de las instituciones europeas. Mientras que su madre es Heidi Adele Albrecht.

Por otra parte, se sabe que Ursula von der Leyen tiene cinco hermanos, de los cuales Hans-Holger Albrecht y Donatus Albrecht son empresarios, pues sumado a la política, su familia también proviene del dueño de la empresa Bremen, una fábrica de telas.

Ursula von der Leyen tiene otra hermana conocida, cuyo nombre era Benita-Eva, que murió a los 11 años por cáncer.

En un inicio Ursula von der Leyen quería estudiar Arqueología, pero luego cambió de carrera a Economía y Medicina.

Como dato curioso, la política de su padre la llevó a vivir un tiempo bajo el pseudónimo de Rose Ladson.

¿Qué edad tiene Ursula von der Leyen?

Ursula von der Leyen tiene 67 años de edad, pues nació el 8 de octubre de 1958.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

¿Quién es el esposo de Ursula von der Leyen?

El esposo de Ursula von der Leyen, es Heiko von der Leyen.

¿Qué signo zodiacal es Ursula von der Leyen?

Ursula von der Leyen es del signo zodiacal de Libra, pues nació un 8 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Ursula von der Leyen?

Ursula von der Leyen tiene 7 hijos:

David von der Leyen de 39 años de edad

Sophie von der Leyen de 37 años de edad

Donata von der Leyen de 34 años de edad

Victoria von der Leyen de 32 años de edad

Johanna von der Leyen de 32 años de edad

Egmont von der Leyen de 28 años de edad

Gracia von der Leyen de 27 años de edad

¿Qué estudió Ursula von der Leyen?

Ursula von der Leyen estudió la licenciatura en Economía en la London School of Economic. Asimismo, estudió la segunda licenciatura en Medicina en la Hannover Medical School con especialidad en ginecología.

La política también tiene un doctorado en Medicina.

Asimismo, se le suma el dominio de idiomas como:

Alemán

Francés

Inglés

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

¿En qué ha trabajado Ursula von der Leyen?

Ursula von der Leyen es actualmente la presidenta de Comisión Europea, además de haber tenido otros trabajos como: