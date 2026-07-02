El calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 correspondiente al bimestre julio-agosto aún no ha sido presentado de manera oficial por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, lo que ha generado incertidumbre entre millones de beneficiarios.

Aunque se esperaba que el calendario fuera publicado el miércoles 1 de julio de 2026, esto no ocurrió, por lo que ahora existe la expectativa de que sea dado a conocer en los próximos días.

¿Cuándo podrían depositar la Pensión Bienestar 2026 de julio-agosto?

Al corte del 2 de julio de 2026, la Secretaría de Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez, no ha difundido el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar 2026 para el bimestre julio-agosto.

Sin embargo, de acuerdo con la cuenta en X de Avisos Bienestar, el calendario de depósitos podría publicarse el lunes 6 de julio de 2026, fecha en la que también comenzaría la dispersión de los recursos, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Los pagos corresponden a los siguientes programas sociales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Mujeres Bienestar.

Programa para Madres Trabajadoras.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar 2026 para julio-agosto

Si el calendario oficial se publica el 6 de julio de 2026, la entrega de los depósitos podría realizarse de la siguiente manera:

A: lunes 6 de julio.

B: martes 7 de julio.

C: miércoles 8 y jueves 9 de julio.

D, E y F: viernes 10 de julio.

G: lunes 13 de julio.

H, I, J y K: miércoles 15 de julio.

L: jueves 16 de julio.

M: viernes 17 y lunes 20 de julio.

N, Ñ y O: martes 21 de julio.

P y Q: miércoles 22 de julio.

R: jueves 23 y viernes 24 de julio.

S: lunes 27 de julio.

T, U y V: martes 28 de julio.

W, X, Y y Z: miércoles 29 de julio.

Es importante recordar que este calendario es únicamente una proyección basada en la posible fecha de publicación y en el esquema de dispersión utilizado en bimestres anteriores.

La Secretaría de Bienestar será la encargada de confirmar las fechas oficiales de pago para los beneficiarios de la Pensión Bienestar 2026.