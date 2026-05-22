En el marco de la Cumbre México-Unión Europea y la firma del Acuerdo Global Modernizado, Ursula von der Leyen resalta obra de Diego Rivera en Palacio Nacional como símbolo de los vínculos entre México y Europa.

“Al entrar en el majestuoso Palacio Nacional, nos recibieron los murales de Diego Rivera. Su obra refleja los profundos lazos entre México y Europa” Ursula von der Leyen

Este 22 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa se reunieron con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Ursula von der Leyen destaca obra de Diego Rivera como símbolo de los lazos entre México y Europa

Al visitar el Palacio Nacional, Ursula von der Leyen destacó el impacto histórico de las obras de Diego Rivera como símbolo de los lazos entre México y Europa.

Ursula von der Leyen destaca obra de Diego Rivera en Palacio Nacional como reflejo de los lazos México-Europa (@vonderleyen / X )

Utilizó la trayectoria del muralista Diego Rivera como una metáfora sobre el enriquecimiento mutuo y los profundos vínculos culturales que unen a los dos continentes.

Ursula von der Leyen utilizó este legado artístico para proponer una renovación de la alianza estratégica ante los desafíos globales contemporáneos.

A través de su cuenta de X, Ursula von der Leyen enfatizó la necesidad de una cooperación sólida para salvaguardar el multilateralismo y los derechos humanos fundamentales.

Asimismo, busca impulsar la igualdad de género y garantizar la seguridad de la población y el medio ambiente.

Ursula von der Leyen realizó un llamado a la unidad internacional para construir un futuro más equitativo y sostenible.

“Hoy honramos ese legado renovando nuestra singular alianza para un mundo nuevo. Un mundo que necesita socios dispuestos a defender el multilateralismo y los derechos humanos. Para impulsar la igualdad de género. Y para proteger a nuestra gente, nuestras comunidades y nuestro planeta” Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen resalta la importancia histórica de la alianza entre México y la Unión Europea

Durante la octava Cumbre UE-México, Ursula von der Leyen destacó la necesidad de renovar la alianza estratégica entre ambas regiones tras más de una década sin reuniones de este tipo.

Ante los desafíos geopolíticos actuales, se busca modernizar los acuerdos comerciales y fortalecer la inversión en infraestructura mediante iniciativas globales de cooperación.

La meta principal es consolidar un frente común para defender la democracia, combatir el cambio climático y proteger los derechos humanos en una nueva era económica.

Esta reunión entre Claudia Sheinbaum, Ursula Von der Leyen y António Costa simboliza el inicio de una etapa de mayor integración política y prosperidad compartida para los ciudadanos de México y la Unión Europea.

“Inauguramos una Cumbre UE-México de importancia histórica. Europa y México tienen mucho que ofrecerse mutuamente. Pero, aún más importante, hay mucho que podemos lograr juntos. Una alianza más sólida comienza hoy” Ursula von der Leyen