“Visita inolvidable al Museo de Antropología” Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea resaltó además la importancia de las comunidades indígenas mexicanas que le “compartieron su conocimiento ancestral”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum resaltó la reunión de la presidenta de la Comisión Europea con mujeres indígenas lo que, según la presidenta, muestra que el reconocimiento y reivindicaciones de los pueblos originarios ya “trascendió fronteras”.

Ursula von der Leyen recorre el Museo de Antropología y resalta generosidad de comunidades indígenas

Ursula von der Leyen recorrió el Museo de Antropología en la Ciudad de México (CDMX), acompañada por funcionarios de la Secretaría de Cultura, así como de mujeres indígenas de diversas comunidades del país.

La presidenta de la Comisión Europea señaló el privilegio que sintió de haber conocido a mujeres de comunidades indígenas que le compartieron sus conocimientos ancestrales, así como sus tradiciones “con generosidad y orgullo”.

“Tuve el privilegio de conocer a mujeres de las comunidades indígenas de México, quienes compartieron su conocimiento ancestral, artesanías y tradiciones con generosidad y orgullo” Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Unforgettable visit to the Museum of Anthropology.



I had the privilege of meeting women from Mexico’s indigenous communities, who shared their ancestral knowledge, crafts and traditions with generosity and pride. pic.twitter.com/y6JtQVgbI3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2026

Por su parte, el Museo Nacional de Antropología resaltó que Ursula von der Leyen fue guiada por el Subdirector de Etnografía, el maestro Arturo Gómez, quien le dio una explicación sobre las diversas exposiciones.

Con ello y la explicación de mujeres indígenas, Ursula von der Leyen conoció de cerca la riqueza cultural de México, aseguró el museo.

Asimismo, resaltó que la presidenta de la Comisión Europea aseguró mostró su especial interés en la Sala de Textiles, donde conoció la producción intelectual y técnica de las tradiciones mexicanas.