La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que recibió en Palacio Nacional al director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon, con quien conversó sobre la economía de México.

“En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Mediante sus redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió una fotografía con Jamie Dimon, quien es director ejecutivo del banco con más valor de mercado a nivel mundial.

Claudia Sheinbaum añadió que conversaron sobre las perspectivas económicas favorables de México, así como la solidez de la misma.

Claudia Sheinbaum se reúne con Jamie Dimon: destacan fortaleza de la economía de México

Este martes 9 de junio, Claudia Sheinbaum recibió a Jamie Dimon en Palacio Nacional, con quien abordó también la importancia de la agenda comercial en Norteamérica.

De momento, J.P. Morgan no ha mencionado la reunión en Palacio Nacional entre su director Jamie Dimon con la presidenta de México.

Claudia Sheinbaum se reúne con Jamie Dimon de J.P. Morgan (@ClaudiaShein)

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