Claudia Sheinbaum rechazó que los Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) vayan a reescribirse tras la remoción de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos.

“No es un planteamiento de rehacer, eso tiene que quedar muy claro (...) Los libros de texto están bien hechos, Marx Arriaga hizo un excelente trabajo (...) no estamos modificando la esencia de los libros de texto, sino sencillamente enriqueciendo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En la conferencia del 17 de febrero, la presidenta de México aseguró que la base de la Nueva Escuela Mexicana se mantendrá porque Marx Arriaga hizo un “excelente trabajo”, aunque reconoció que los contenidos pueden enriquecerse.

Sheinbaum también presentó a Nadia López como nueva titular de Materiales Educativos, nombrada oficialmente el 16 de febrero de 2026.

Claudia Sheinbaum rechaza que libros de texto de la SEP se vuelvan a escribir

La aún permanencia de Marx Arriaga en su oficina de la SEP pese a su remoción lo sigue llevando a la opinión pública, así como el debate eterno sobre los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana.

Al respecto, la presidenta de México fue cuestionada sobre el momento en que los libros de texto de la SEP se reescribirían con la llegada de Nadia López, pero la mandataria negó que esto vaya a suceder.

Claudia Sheinbaum aseguró que los libros no se van a rehacer, sosteniendo que la Nueva Escuela Mexicana seguirá porque Marx Arriaga hizo un “excelente trabajo”.

Sin embargo, la mandataria subrayó “todo se puede enriquecer” sosteniendo que se le puede añadir información, aunque “la base” hecha por Arriaga “no va a cambiar”.

Claudia Sheinbaum reconoce a Nadia López como suplente de Marx Arriaga

La presidenta rechazó que los libros de texto de la SEP vayan a ser escritos nuevamente. Sin embargo, sí reconoció el nombramiento que Mario Delgado hizo para el relevo de Marx Arriaga.

Claudia Sheinbaum dio una breve semblanza de quién es Nadia López, la ahora funcionaria de la SEP tras remoción de Marx Arriaga.