La Secretaría de Educación Pública enfrenta una nueva polémica tras la destitución de alrededor de 50 trabajadores, quienes denuncian despidos injustificados y falta de respeto a sus derechos laborales.

Julia Belem León Basurto, coordinadora de Recursos Humanos, relató que fue notificada de su salida y se le cerró el acceso a su oficina, señalando que la orden provino del secretario Mario Delgado.

Estos hechos ocurren en paralelo a la resistencia de Marx Arriaga, quien se niega a abandonar su cargo pese al nombramiento de Nadia López García.

El viernes 13 de febrero de 2026, la SEP notificó la remoción de Marx Arriaga como titular la Dirección General de Materiales Educativos, pero hasta ahora se resiste abandonar el cargo.

Tal parece que este no sería el único caso de despido en la SEP, pues trabajadores han denunciado que los han destituido sin razón y sin respetar sus derechos laborales.

En entrevista para WRadio, Julia Belem León Basurto, coordinadora de Recursos Humanos en la SEP, denunció que fue notificada de su despido, cerraron su oficina y ya no se le permitió la entrada.

De acuerdo con Julia Belem León Basurto, cerca de 50 trabajadores de la SEP se encuentran en la misma situación que ella, y, según ella, la orden vino del secretario Mario Delgado.

Hasta el momento, la SEP no se ha pronunciado sobre estos despidos que han ocurrido a la par de la polémica con Marx Arriaga, que permanece atrincherado en la que fuera su oficina.

Aunque Marx Arriaga se niega a dejar la SEP, justificando la defensa de la Nueva Escuela Méxicana, sin embargo, hasta Sheinbaum reconoce a Nadia López García como la nueva titular en el cargo.