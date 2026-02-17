La protesta de Marx Arriaga en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) trascendió las fronteras mexicanas y llegó al Financial Times, reconocido medio británico.

Este martes 17 de febrero, Marx Arriaga recibió el oficio para su destitución oficial y abandonó la oficina de la SEP, sin embargo, la noticia de su resistencia llegó a la prensa internacional.

Protesta de Marx Arriaga en la SEP llega al Financial Times (Captura de pantalla)

Caso de Marx Arriaga en la SEP llega al Financial Times

El reporte del Financial Times señaló a Marx Arriaga como el “funcionario que entregó un conjunto de libros de texto escolares ideológicos” y resaltó que se mantenía en protesta pese a su despido.

La publicación del medio británico resaltó que la destitución de Marx Arriaga se dio por la negativa del ahora exfuncionario a realizar cambios a los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana.

Financial Times destacó que, como parte de su protesta, Marx Arriaga durmió y comió en la que fuera su oficina de la SEP, además de que, durante tres días, no se cambió la ropa.

Asimismo, Financial Times hizo énfasis en los errores encontrados en los libros de texto gratuitos, elaborados bajo la dirección de Marx Arriaga, como un esquema del sistema solar que muestra a Marte más cerca del Sol que la Tierra.

Cabe mencionar que la tarde de este martes 17 de febrero, Marx Arriaga recibió el oficio de su destitución y abandonó la SEP. El exfuncionario dijo en repetidas ocasiones fijo que al recibir el documentos, se iría inmediatamente.