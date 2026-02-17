Marx Arriga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP, continúa atrincherado en su oficina en Avenida Universidad 1200, esperando el oficio oficial que formalice su destitución.

“Vamos a seguir trabajando, estoy esperando que tengamos el oficio que termine mi encargo aquí en esta institución” Marx Arriaga, ex director de materiales educativos de la SEP

Aunque Nadia López García ya fue nombrada como su sucesora, Marx Arriaga insiste en que su contrato sigue vigente hasta recibir el documento correspondiente.

El exfuncionario ha transmitido en vivo desde el sexto piso de la SEP, donde se le ha visto con cartulinas de apoyo, y asegura que seguirá trabajando por la Nueva Escuela Mexicana “hasta que la institución lo decida”.

Marx Arriaga sigue trabajando en la SEP hasta no tener oficio de su destitución

Marx Arriaga dijo que espera que todo se resuelva mientras sigue trabajando por la Nueva Escuela Mexicana “hasta que la institución lo decida”.

Señaló que probablemente les cueste trabajo mecanografiar el mencionado oficio, ello al ingresar a la oficina desde la que ha transmitido en vivo a través de redes sociales este fin de semana ya con un cambio de ropa.

Al exterior de dicha oficina se han visto cartulinas con apoyo a Marx Arriaga.

Cabe recordar que la noche del lunes 16 de febrero, como la mañana del martes 17 de febrero, también permitió la entrada de reporteros a quienes les expresó su posición de no darse formalmente por despedido.

Marx Arriaga no se da por enterado del nombramiento de Nadia López García

La permanencia de Max Arriaga en las instalaciones de la SEP sigue a pesar del nombramiento de Nadia López García como su sucesora, de quien evitó hablar.

Lo único que dijo Marx Arriaga es que no se da por enterado con mensajes en redes sociales, donde se anunció el nuevo nombramiento, sino que insistió en esperar el oficio.

Agregó que él debe cumplir su contrato hasta que no le llegue el documento por el cual se le retire el nombramiento que le dieron por parte de la SEP, el cual considera aún vigente.