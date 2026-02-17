Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, criticó a Marx Arriaga por aferrarse a su cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En entrevista con Juan Becerra Acosta, la secretaria Citlalli Hernández señaló que Marx Arriaga está creando una “narrativa heroica” como si él fuera el único defensor del obradorismo.

Marx Arriaga se mantiene en la SEP (Cuart / Andrea Murcia Monsivais)

Citlalli Hernández señala a Marx Arriaga de dañar gobierno de Sheinbaum por aferrarse a la SEP

La secretaria Citlalli Hernández criticó a Marx Arriaga por aferrarse a su cargo en la SEP y dañar públicamente el gobierno de continuidad que encabeza Claudia Sheinbaum.

“No se puede defender al obradorismo tratando de hacerle daño público al proyecto de continuidad del obradorismo, que es el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum”. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres

Estos comentarios los realizó Citlalli Hernández al hablar de lo dicho por Sheinbaum en su mañanera, respecto a que Marx Arriaga se negó a integrar fechas importantes sobre las mujeres en los libros de texto.

“Nadie en su sentido más profundo de igualdad y de justicia podría oponerse a que las mujeres seremos en los libros de texto, a que se hable de las heroínas que ya conocemos y otras que desconocemos”. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres

Desalojan oficina de Marx Arriaga en la SEP pese a negativa (Andrea Murcia Monsivais)

Pese a que la SEP ha designado una nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga asegura que no se irá hasta que se le notifique formalmente.

Cabe mencionar que la oficina de Marx Arriaga en la SEP ya ha sido desalojada de sus pertenecias, sin embargo, el exfuncionario asegura que se mantendrá en cu cargo.