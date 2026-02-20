El senador y líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, afirmó que el magisterio respaldará los cambios que se realicen a los libros de texto de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

“Los libros en esencia tienen un enfoque adecuado y las correcciones que tengan que hacerse, estamos seguros que serán aceptadas por las maestros y maestros” Líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas

En ese sentido, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dijo estar de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum en que “todo es perfectible” dentro de los libros de la Nueva Escuela Mexicana.

No obstante, también destacó que los libros de texto elaborados por Marx Arriaga tienen un enfoque adecuado y que contaron con la participación de docentes de varios estados.

Libros de la SEP. (Alberto Roa/Cuartoscuro / Alberto Roa)

“Son perfectibles”: SNTE respalda cambios a libros de texto de la SEP

Cuestionado por el tema, el líder del SNTE, Alfonso Cepeda, afirmó que los libros de texto gratuitos “tienen un enfoque adecuado” y recordó que incluso docentes sindicalizados ayudaron a promoverlos en estados donde los rechazaban.

“Nosotros nos encargamos de hablar personalmente con los gobernadores de oposición que en su momento se negaban a distribuir los libros porque los consideramos una conquista sindical” Alfonso Cepeda

Sin embargo, el líder del SNTE también reconoció que todos los libros de texto son perfectibles, señalando que seguramente los cambios que se hagan serán bien recibidos por los maestros del país.

Adicionalmente, el SNTE ha señalado que el problema real de fondo no se debe al contenido de los libros, sino que no ha habido capacitación adecuada para que los docentes manejen la metodología de la Nueva Escuela Mexicana.