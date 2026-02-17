Marx Arriaga, ex director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusó que Ricardo Salinas Pliego tiene intereses empresariales en la educación pública en México.

“El tema es que regresen los negocios que regresen las editoriales privadas que regrese empresarios como Salinas Pliego a utilizar la secretaría como si fuera su cortijo como si fueran los patrones los dueños de la educación como lo hacían con Aurelio Nuño o con (Emilio) Chuayffet o con Josefina Vázquez Mota como era la tradición en esta institución”

En entrevista con Carmen Aristegui, Marx Arriaga señaló que desde lo que llama “las cloacas de la SEP”, se busca eliminar la memoria histórica para reincorporar a las empresas que quisieron hacer de la educación un negocio como:

Trillas

Santillana

Castillo

SM

Televisión Azteca

Unesco

Salinas Pliego ha sido uno de los “empresarios de la educación”, señala Marx Arriaga

De acuerdo con Marx Arriaga, Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios que hizo de la educación un negocio, a través de su fundación y empresas relacionadas con libros de texto.

Marx Arriaga señaló que desde su televisora Salinas Pliego contaba con múltiples contratos, y usaba la desinformación a través de sus canales como Fundación Azteca y las “múltiples relaciones en el sector educativo”, así como por su relación con Pisa.

“Que Prisa es dueña de Santillana, es decir, las relaciones entre Grupo Salinas y la educación son profundas… un negocio como tiene a través de editoriales, es decir, el entramado empresarial que tiene Salinas Pliego también pone su pie en materia educativa” Marx Arriaga

Asimismo, sostuvo que Ricardo Salinas Pliego utiliza sus canales y vínculos empresariales con la intención de formar una “ciudadanía sumisa” y “obreros dóciles” que acepten los abusos de las empresas.

Además, califica al empresario como uno de los principales opositores al modelo de la Nueva Escuela Mexicana que busca seguir lucrando con el sistema educativo público.