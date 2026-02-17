La protesta de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP, continúa pues se ha revelado que lleva 90 horas atrincherado en su oficina.

Tras la destitución de Marx Arriaga de Materiales Educativos de la SEP, ha iniciado una protesta en su oficina en donde lleva atrincherado 90 horas en su oficina en Avenida Universidad 1200, Coyoacán, CDMX, despacho 603, sexto piso, exigiendo el oficio de su despido.

Y es que su remoción se debe a su negativa a incorporar heroínas nacionales en los libros de texto, como ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum, generando tensiones en la transición administrativa de la SEP.

Cabe recordar que Marx Arriaga fue director general de Materiales Educativos de la SEP desde 2021 durante el gobierno de AMLO, y fue el principal responsable del diseño y contenido de los nuevos Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Esto generó mucha polémica por su enfoque ideológico, humanista mexicano y críticas por supuesta falta de rigor en matemáticas, español o inclusión de ciertos temas.

Sin embargo, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, explicó que hubo un “desencuentro” porque Arriaga se negó a realizar modificaciones a los libros de texto.

Porque ella y la subsecretaria de Educación Básica Noemí Juárez, querían incorporar más heroínas mexicanas en la historia, ya que los libros hablan mucho de héroes pero poco de heroínas, además de otros ajustes.

Sin embargo, el ahora ex director de Materiales Educativos de la SEP, rechazó estos cambios, argumentando que no había oficios formales pidiéndolos y defendía el legado de los libros tal como estaban.