La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se realizarán cambios a los libros de 4º a 6º de primaria, y adelantó que historiadores e investigadores serán los responsables de las modificaciones.

"Hoy dimos un gran paso en esa tarea junto a especialistas que, a través de sus investigaciones, contribuirán a dar vida a un nuevo libro de primaria" Mario Delgado

Al respecto, el titular de la dependencia, Mario Delgado, explicó que los cambios en los materiales educativos buscan dar visibilidad a las mujeres que participaron en los procesos históricos de México.

Cabe destacar que la modificaciones a los libros de texto de 4º a 6º de primaria que constarán de 3 etapas, se anunciaron tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos.

SEP anuncia estos cambios a los libros de texto de 4º a 6º de primaria

El 5 de marzo de 2026, la SEP celebró un encuentro para formalizar el inicio de los trabajos para elaborar el nuevo libro de Historia para 4º a 6º grado de primaria.

Sobre ello, Mario Delgado señaló que la intención es elaborar materiales en los que se recupere y reconozca a las mujeres que participaron en los procesos históricos que dieron vida a la nación.

Con la consigna de que no exista “nunca más un libro de Historia sin mujeres”, el funcionario señaló que historiadores e investigadores participarán en la elaboración de los libros de texto de 4º a 6.

“Especialistas que, a través de sus investigaciones, contribuirán a dar vida a un nuevo libro de primaria en el que todas las niñas de México podrán encontrar en sus páginas, por fin, una historia que las incluya a ellas" Mario Delgado

En ese sentido, resaltó que se trabajará para dar visibilidad los aportes que mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes han hecho a lo largo de la historia del país.

Al insistir en la participación de especialistas, Mario Delgado refirió que a los trabajos también se sumarán docentes, pues dijo que serán fundamentales en el proceso.

Mario Delgado (Cortesía)

Cambios a los libros de texto de 4º a 6º de primaria se harán en 3 etapas

En el encuentro en el que se anunciaron cambios a los libros de historia de 4º a 6º de primaria, la Subsecretaria de Educación Básica de la SEP explicó que las modificaciones se harán en 3 etapas:

Integración del contenido histórico del libro Adaptación didáctica del contenido mediante la participación de maestras, maestros y estudiantes normalistas de Educación Primaria Revisión y validación del contenido histórico como la perspectiva didáctica

Tras ello, refirió, los materiales podrán mandarse a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para su impresión y se entreguen en septiembre para usarse en el ciclo escolar 2026-2027.