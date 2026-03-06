La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se realizarán cambios a los libros de 4º a 6º de primaria, y adelantó que historiadores e investigadores serán los responsables de las modificaciones.

"Hoy dimos un gran paso en esa tarea junto a especialistas que, a través de sus investigaciones, contribuirán a dar vida a un nuevo libro de primaria"

Al respecto, el titular de la dependencia, Mario Delgado, explicó que los cambios en los materiales educativos buscan dar visibilidad a las mujeres que participaron en los procesos históricos de México.

Cabe destacar que la modificaciones a los libros de texto de 4º a 6º de primaria que constarán de 3 etapas, se anunciaron tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos.

SEP anuncia estos cambios a los libros de texto de 4º a 6º de primaria

El 5 de marzo de 2026, la SEP celebró un encuentro para formalizar el inicio de los trabajos para elaborar el nuevo libro de Historia para 4º a 6º grado de primaria.

Sobre ello, Mario Delgado señaló que la intención es elaborar materiales en los que se recupere y reconozca a las mujeres que participaron en los procesos históricos que dieron vida a la nación.

Con la consigna de que no exista “nunca más un libro de Historia sin mujeres”, el funcionario señaló que historiadores e investigadores participarán en la elaboración de los libros de texto de 4º a 6.

“Especialistas que, a través de sus investigaciones, contribuirán a dar vida a un nuevo libro de primaria en el que todas las niñas de México podrán encontrar en sus páginas, por fin, una historia que las incluya a ellas"

En ese sentido, resaltó que se trabajará para dar visibilidad los aportes que mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes han hecho a lo largo de la historia del país.

Al insistir en la participación de especialistas, Mario Delgado refirió que a los trabajos también se sumarán docentes, pues dijo que serán fundamentales en el proceso.

Mario Delgado participa en Foro Nacional “El Codiseño en la Nueva Escuela Mexicana”
Cambios a los libros de texto de 4º a 6º de primaria se harán en 3 etapas

En el encuentro en el que se anunciaron cambios a los libros de historia de 4º a 6º de primaria, la Subsecretaria de Educación Básica de la SEP explicó que las modificaciones se harán en 3 etapas:

  1. Integración del contenido histórico del libro
  2. Adaptación didáctica del contenido mediante la participación de maestras, maestros y estudiantes normalistas de Educación Primaria
  3. Revisión y validación del contenido histórico como la perspectiva didáctica

Tras ello, refirió, los materiales podrán mandarse a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para su impresión y se entreguen en septiembre para usarse en el ciclo escolar 2026-2027.

El nuevo material de la SEP buscará visibilizar el papel de las mujeres en la historia de México
El nuevo material de la SEP buscará visibilizar el papel de las mujeres en la historia de México (cortesía)