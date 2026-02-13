Marx Arriaga fue separado de su cargo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el apoyo de agentes de la Policía de la CDMX.

En redes sociales, Marx Arriaga denunció que no tienen argumentos para destituirlo de su cargo, pues su único crimen “fue querer tener una mejor educación” en México.

Tras ser desalojado de su oficina con el apoyo de policías de CDMX, Marx Arriaga convocó a una conferencia de prensa a las 5:00 de la tarde para denunciar las agresiones de la SEP.

Marx Arriaga es removido en la SEP; tuvo que ser desalojado por policías de CDMX

De acuerdo con la información, personal de la SEP le notificó a Marx Arriaga que sería removido de su cargo, por lo que el funcionario se atrincheró en su oficina y se negó a salir.

Dada la resistencia de Marx Arriaga, policías de la CDMX tuvieron que acudir a desalojar al funcionario, quien incluso se burló y dijo que si había cometido un delito, lo esposaran.

Cabe mencionar que Marx Arriaga fue el editor de los nuevos libros de texto gratuitos, señalado de impulsar una visión educativa de izquierda y adoctrinamiento, además de errores sustanciales.

Marx Arriaga acusa violencia tras ser desalojado de la SEP

Durante su salida del edificio de la SEP, ubicado en Av. Universidad 1200, Marx Arriaga acusó que estaba siendo tratado como un delincuente, pues policías de CDMX tuvieron que acudir a desalojarlo.

Marx Arriaga dijo en redes sociales que la SEP ejerció violencia en su contra, por lo que llamó a una conferencia de prensa a las 5:00 de la tarde para hacer una denuncia pública.

Marx Arriaga acusa violencia tras ser desalojado de la SEP (Captura de pantalla)

Hasta el momento la SEP no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el cese de Marx Arriaga en esta dependencia.