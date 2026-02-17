Las pertenencias de Marx Arriaga comenzaron a ser empaquetadas luego de que se diera a conocer quién será la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.

Fuentes revelan que Marx Arriaga permanece en la que fue su oficina mientras tenía el cargo en la SEP; sin embargo, el lugar ha comenzado a ser vaciado para dar espacio a la nueva directora.

Desalojan oficina de Marx Arriaga en la SEP pese a negativa (Andrea Murcia Monsivais)

Tras la notificación de su cese en la SEP, Marx Arriaga se atrincheró en su antigua oficina y dijo que no dejaría el cargo hasta que se le notificara de manera formal y con justificación.

Pese al anuncio formal de su cese por parte de Mario Delgado, titular de la SEP, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, aún es incierto si Marx Arriaga se retirará este lunes 16 de febrero.

Marx Arriaga permanece en oficina de la SEP pese a cese de su cargo (Andrea Murcia Monsivais)

Sin embargo, se ha revelado que diversas personas han comenzado a empaquetar las pertenencias de Marx Arriaga y a vaciar la oficina en la que se atrincheró todo el fin de semana.

Tras el desalojo total de Marx Arriaga se espera la instalación de Nadia López García, quien ha sido designada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.