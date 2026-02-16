Nadia López García es una poeta, pedagoga y promotora cultural mexicana con formación en pedagogía y educación intercultural. A su corta edad ha recibido diversos premios por su trabajo como escritora. Si quieres conocer más sobre la actual titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, sigue leyendo.

¿Quién es Nadia López García?

Nadia López García es una poeta, pedagoga, tallerista y promotora cultural mexicana originaria de la Mixteca Alta de Oaxaca. Es conocida por su trabajo literario, su fomento a la lectura, la lengua y la cultura indígena, fue nombrada Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y en febrero del 2026 como la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.

A lo largo de su carrera ha recibido diversos premios como:

Premio Nacional de la Juventud (2018)

Premio de la Juventud Ciudad de México (2019)

Premio Nahual en Literatura (2024)

Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón (2021)

¿Qué edad tiene Nadia López García?

Nadia López nació el 11 de marzo de 1992 en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, por lo que actualmente tiene 34 años.

¿Nadia López García tiene esposo?

Nadia López García está casada con Edgar Adrián Meza Mendoza; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida personal.

¿Qué signo zodiacal es Nadia López García?

Al haber nacido el 11 de marzo, Nadia López es Piscis, signo que se caracteriza por ser sensible, intuitivo y empático.

¿Nadia López García tiene hijos?

No hay información sobre si Nadia López García tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Nadia López García?

Nadia López García tiene una formación académica en educación y pedagogía:

Licenciatura en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural

Estudios en Antropología Pedagógica, Educación Social y Pedagogía Social por la Universidad de Barcelona

Estudios en Política Comparada de las Migraciones dentro del Máster de Gestión de la Inmigración en la Universidad Pompeu Fabra

¿En qué ha trabajado Nadia López García?

A su corta edad, Nadia López cuenta con una amplia trayectoria en distintos rubros como: